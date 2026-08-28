Ovo se Zvezdi nikad u istoriji nije desilo

I to za samo jedno poluvreme...

Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Crvena zvezda je doživela jedan od najtežih evropskih poraza u svojoj istoriji, pošto je Viktorija Plzenj u revanšu plej-ofa Lige Evrope slavila sa 5:1 i posle velikog preokreta izborila plasman dalje.

Međutim, osim rezultata i šokantnog ispadanja, u istoriju evropskih nastupa crveno-belih upisan je i jedan do sada nezabeležen podatak - Viktorija je protiv Zvezde dobila čak tri penala na jednoj evropskoj utakmici.

Prema dostupnim arhivama i izveštajima evropskih mečeva crveno-belih, Zvezdi se ranije nije dogodilo da njen protivnik dobije tri jedanaesterca na jednom evropskom susretu.

Prvi penal dosuđen je u drugom poluvremenu. Prins Adu je preuzeo odgovornost, ali je golman Crvene zvezde Mateus odbranio njegov udarac. Samo nekoliko minuta kasnije usledio je novi jedanaesterac za domaćina. Denis Višinski je bio siguran sa bele tačke i Plzenj je došao do prednosti.

Treći penal dosuđen je u nadoknadi vremena. Kristof Kabongo je pogodio za 4:1, a Plzenj je tim golom praktično potvrdio put ka produžetku i kasnijem konačnom trijumfu od 5:1.

Zanimljivo, u evropskoj istoriji Crvene zvezde postoje utakmice sa više dosuđenih penala, ali nikada ranije nije zabeleženo da jedan protivnik crveno-belih dobije čak tri jedanaesterca u istom meču.

Najpoznatiji primer je duel sa Real Madridom iz 1987. godine, kada su na „Marakani“ dosuđena tri penala, ali su dva bila za španski tim, a jedan za Zvezdu. Takođe, Liverpul je 2018. godine, u pobedi od 4:0, dobio dva penala protiv Zvezde. Mohamed Salah je mogodio, Sadio Mane nije.

Kada govorimo o dva penala protiv Zvezde na jednom meču, tu je i onaj duel protiv Vitorije Gimaraeš 1985. godine, kao i protiv Bordoa u onoj čuvenoj utakmici 2012. godine.

Posebna priča bio je i holandski arbitar Dani Makeli, koji je dobio poverenje UEFA da deli pravdu na ovom susretu. Osim tri dosuđena penala, Makeli je u 53. minutu pokazao i direktan crveni karton Osmanu Bukariju. Upravo posle isključenja Zvezdinog fudbalera usledio je potpuni preokret domaćina.

Ipak, uprkos spornim situacijama i primedbama na arbitražu, ostaje činjenica da je Zvezda u Plzenju imala ogromnu prednost od 3:0 iz prvog meča, ali je nije sačuvala.

Plzenj je napravio spektakularan preokret, slavio sa 5:1 i izborio nastavak evropskog puta, dok će duel u Češkoj u Zvezdinoj istoriji ostati zabeležen i po nesvakidašnjem rekordu.