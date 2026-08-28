Fudbal

Čelnici Zvezde održali hitan sastanak posle debakla u Plzenju: Spremaju se promene na Marakani

М.М.

28. 08. 2026. u 12:58

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Izbori su zakazani za početak decemba

Челници Звезде одржали хитан састанак после дебакла у Плзењу: Спремају се промене на Маракани

FOTO: FK Crvena zvezda

Upravni odbor FK Crvena zvezda održao je hitnu sednicu nakon povratka ekipe iz Plzenja, a doneti zaključci jasno ukazuju na to da su promene u Ljutice Bogdana neminovne.

Poraz u Češkoj okarakterisan je kao jedan od najtežih udaraca za klub u novijoj istoriji, što je pokrenulo lavinu odluka koje imaju za cilj potpunu stabilizaciju i redefinisanje rukovodećih struktura.

Prva tačka zaključaka Upravnog odbora odnosi se na sportski sektor. Od sportskog direktora i šefa stručnog štaba zatraženo je da u najkraćem roku dostave detaljan izveštaj i analizu poraza u Plzenju, koji je ocenjen kao nedopustiv za renome Crvene zvezde.

Ono što će najviše zanimati navijače i javnost jeste odluka o raspisivanju izbora. U skladu sa statutarnom procedurom, novi predsednik kluba i članovi Upravnog odbora biće birani odmah po završetku jesenjeg dela sezone. Glasanje je zakazano za 4, 5. i 6. decembar.

Iako su izbori pred vratima, rukovodstvo zahteva maksimalnu profesionalnost do moguće primopredaje dužnosti. Do decembra je proglašena svojevrsna „mobilizacija“ svih sportskih kapaciteta. Ciljevi su jasno zacrtani i od njih se ne odstupa:

1. Osvajanje jesenje šampionske titule u domaćem prvenstvu.

2. Pobede u Ligi konferencije koje obezbeđuju plasman u završnicu ovog evropskog takmičenja.

Iz kluba poručuju da je u ovom tranzicionom periodu neophodno odgovorno i profesionalno ponašanje svih zaposlenih kako bi se očuvala stabilnost Crvene zvezde do eventualnog dolaska novog rukovodstva.

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