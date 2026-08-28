SVI SU OSTALI U ČUDU: Ovo nikad nije viđeno u istoriji atletike

Duplantis i Karalis ispisali istoriju

Foto: Instagram/mondo_duplantis

Atletski svet svedočio je istorijskom trenutku na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. U neverovatnom okršaju koji će ostati upisan zlatnim slovima u analima skoka motkom, prvi put u istoriji desilo se da dvojica takmičara na istom mitingu preskoče visinu od najmanje 6,20 metara.

Glavni akteri ove atletske drame bili su neprikosnoveni Šveđanin Armand Mondo Duplantis (26) i Grk Emanuil Karalis (26). Rivalitet koji poslednjih nedelja privlači ogromnu pažnju, doživeo je svoj vrhunac u četvrtak uveče, kada su obojica demonstrirala čudesnu formu.

Takmičenje je počelo rutinski na 6,10 metara, visini koju su oba takmičara savladala bez većih problema. Duplantis je potom preskočio 6,15 metara, ali je Karalis odgovorio na senzacionalan način – preskočio je 6,20 metara, čime je postavio lični i sezonski rekord, izvršivši ogroman pritisak na svetskog rekordera.

Ipak, dvostruki olimpijski šampion nije ustuknuo. Duplantis je odmah podigao letvicu na 6,25 metara i tu visinu savladao iz prvog pokušaja, obezbedivši prvo mesto. U nastavku večeri, obojica su pokušala da obore svetski rekord na visini od 6,32 metara, ali su nakon nekoliko pokušaja ostali bez uspeha.

Na kraju, Duplantis je slavio sa rezultatom 6,25 metara, dok je Karalis zauzeo drugo mesto sa 6,20 metara. Iako je Šveđanin odneo pobedu – svoju treću u poslednje dve nedelje nad Grkom – obojica su napustila borilište kao pobednici, s obzirom na to da su granicu od 6,20 metara po prvi put učinili dostižnom za dvojicu ljudi u istom danu.

Podsetimo, Armand Duplantis je u svojoj dosadašnjoj karijeri čak 15 puta obarao svetski rekord, ali mu Karalis, sudeći po viđenom u Cirihu, postaje sve ozbiljniji izazivač u istorijskim pohodima.