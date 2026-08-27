Fudbal

Zvezda u 93. skrivila novi penal, Plzenj izborio produžetke posle sumnjive odluke sudije (VIDEO)

М.М.

27. 08. 2026. u 21:01 >> 21:36

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I to posle faula nad golmanom

Звезда у 93. скривила нови пенал, Плзењ изборио продужетке после сумњиве одлуке судије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Kakav peh za Crvenu zvezdu! Nekoliko trenutaka delilo je srpskog šampiona od plasmana u Ligu Evrope, ali je penal u 93. minutu odveo duel protiv Viktorije u produžetke!

Zvezda je iz Beograda donela 3:0, posle prvih 45 minuta je stajalo 1:1 na semaforu, da bi Dani Makeli u nadoknadi vremena po treći put pokazao na belu tačku.

Plzenj je promašio prvi udarac u 51. minutu, zatim su u 58. pogodili, kao i ovaj u 93. preko Kabonga.

Prethodno je Mohamed Čam rukama zaustavio golmana Viktorije Vigela, koji je takođe došao u kazneni prostor pred korner za domaći tim.

Taj momentat je bio poprilično sporan, ali je Makeli ostao pri svojoj prvobitnoj odluci.

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