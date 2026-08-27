Fudbal

KAKAV ŠOK ZA ZVEZDU: Plzenj dobio dva penala za 7 minuta, Mateus jedan odbranio (VIDEO)

М.М.

27. 08. 2026. u 20:23

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Drugi, doduše, nije uspeo

КАКАВ ШОК ЗА ЗВЕЗДУ: Плзењ добио два пенала за 7 минута, Матеус један одбранио (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Za svega nekoliko minuta u drugom poluvremenu protiv Viktorije Plzenj, Crvena zvezda je doživela totalno pomračenje!

Osman Bukari je u 53. minutu zaradio direktan crveni karton, udario je u glavu jednog od igrača Viktorije, dok je sudija Dani Makeli svirao čak dva poenala za domaćina u svega nekoliko minuta.

Najpre je Tebo Učena skrivio faul za najstrožu kaznu u 51. minutu, ali je Mateus zaustavio udarac Prinsa Adua.

Međutim, u 58. nije mogao ništa! Makeli je nakon VAR intervencije, zbog faula Lukasena, opet pokazao na belu tačku, da bi Višinski bio siguran i povećao rezultat na 2:1.

Podsetimo, Zvezda je iz Beograda donela 3:0 iz prvog meča, ali će do kraja utakmice srpski šampion morati da igra sa 10 igrača.

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