Kakav potez igrača Zvezde, spasio je čist gol Plzenja (VIDEO)
Mateus je već bio savladan, ali...
Crvena zvezda slavi Derika Lukasena! Da defanzivac crveno-belih nije bio sjajan u 34. minutu, srpski šampion bi primio još jedan gol od Viktorije u Plzenju!
Pr rezultatu 1:1, domaći tim je odigrao sjajnu akciju, Prins Adu je obišao golmana Zvezde Mateusa, šutirao na pšraznu mrežu, ali je Lukasen stigao da ukliza i spasi svoj tim.
Tom prilikom se i povredio, udario je jako u stativu, morao je i da izađe iz igre, d abi se u međuvremenu vratio i nastavio bitku sa saigračima.
Plzenj je, inače, stigao do vođstva u 8. minutu preko pomenutog Adua, da bi Mirko Ivanić u 11. poravnao rezultat.
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