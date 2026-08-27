Kakav potez igrača Zvezde, spasio je čist gol Plzenja (VIDEO)

Mateus je već bio savladan, ali...

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

Crvena zvezda slavi Derika Lukasena! Da defanzivac crveno-belih nije bio sjajan u 34. minutu, srpski šampion bi primio još jedan gol od Viktorije u Plzenju!

Pr rezultatu 1:1, domaći tim je odigrao sjajnu akciju, Prins Adu je obišao golmana Zvezde Mateusa, šutirao na pšraznu mrežu, ali je Lukasen stigao da ukliza i spasi svoj tim.

Tom prilikom se i povredio, udario je jako u stativu, morao je i da izađe iz igre, d abi se u međuvremenu vratio i nastavio bitku sa saigračima.

Plzenj je, inače, stigao do vođstva u 8. minutu preko pomenutog Adua, da bi Mirko Ivanić u 11. poravnao rezultat.