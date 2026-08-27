PAKLEN ŽREB: Evo sa kim će AEK našeg Nikolića i Jovića igrati u grunoj fazi LŠ

SREĆA nije pogledala srpski duo koji očekuje veoma težak posao, pogotovo u prvom delu grupne faze.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Manu Fernandez

Žreb je AEK-u odmah na startu doneo spektakl. Atinjani će u prvom kolu ugostiti madridski Real, što će biti pravi fudbalski praznik pred njihovim navijačima.

Već u drugoj rundi čeka ih novo veliko iskušenje, pošto će gostovati Mančester sitiju.

Nakon toga, grčki prvak na svom terenu dočekuje Romu, dok će potom putovati u Nemačku na megdan Borusiji Dortmund.

Od četvrtog kola raspored bi trebalo da bude nešto povoljniji za Nikolićevu ekipu. AEK će tada ugostiti Galatasaraj, zatim sledi gostovanje Šahtjoru, dok će u poslednje dve runde protivnici biti LASK u Atini i Komo na gostujućem terenu.

Pred srpskim stručnjakom i njegovim timom tako je izuzetno zahtevan početak evropske kampanje, ali i prilika da se AEK odmeri sa nekim od najvećih klubova Starog kontinenta.

Čitav žreb i protivnike svih timova možete videti na našem sajtu na OVOM linku.