PAKLEN ŽREB: Evo sa kim će AEK našeg Nikolića i Jovića igrati u grunoj fazi LŠ
SREĆA nije pogledala srpski duo koji očekuje veoma težak posao, pogotovo u prvom delu grupne faze.
Žreb je AEK-u odmah na startu doneo spektakl. Atinjani će u prvom kolu ugostiti madridski Real, što će biti pravi fudbalski praznik pred njihovim navijačima.
Već u drugoj rundi čeka ih novo veliko iskušenje, pošto će gostovati Mančester sitiju.
Nakon toga, grčki prvak na svom terenu dočekuje Romu, dok će potom putovati u Nemačku na megdan Borusiji Dortmund.
Od četvrtog kola raspored bi trebalo da bude nešto povoljniji za Nikolićevu ekipu. AEK će tada ugostiti Galatasaraj, zatim sledi gostovanje Šahtjoru, dok će u poslednje dve runde protivnici biti LASK u Atini i Komo na gostujućem terenu.
Pred srpskim stručnjakom i njegovim timom tako je izuzetno zahtevan početak evropske kampanje, ali i prilika da se AEK odmeri sa nekim od najvećih klubova Starog kontinenta.
Čitav žreb i protivnike svih timova možete videti na našem sajtu na OVOM linku.
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