Fudbal

NEVEROVATNE SCENE: Navijači Zvezde i Plzenja zajedno skandiraju tokom utakmice (VIDEO)

М.М.

27. 08. 2026. u 19:59 >> 20:00

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Veliki gest domaćih pristalica

НЕВЕРОВАТНЕ СЦЕНЕ: Навијачи Звезде и Плзења заједно скандирају током утакмице (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Tokom meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, između Viktorije Plzenj i Crvene zvezde, viđene su zanimljive scene na tribinama, pošto su pristalice dva kluba zajedno skandirale „Kosovo – Srbija“.

Odranije je poznato da navijači Viktorije Plzenj gaji simpatije prema srpskim navijačima. To je potvrđeno i pred ovaj susret, kada su domaće pristalice istakle srpsku zastavu sa porukom „Nema predaje“.

Odnos dve navijačke grupe bio je primećen i tokom prvog meča u Beogradu, kada su navijači Plzenja na stadionu „Rajko Mitić“ takođe istakli pomenuti transparent.

Rezultat je, posle prvih 45 minuta, bio 1:1. Domaćin je poveo preko Prinsa Adua u 8. minutu, izjednačio je Mirko Ivanić nepunih 200 sekundi kasnije.

Podsetimo, Zvezda je iz prvog meča donela visoku prednost od 3:0.

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