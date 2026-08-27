NEVEROVATNE SCENE: Navijači Zvezde i Plzenja zajedno skandiraju tokom utakmice (VIDEO)
Veliki gest domaćih pristalica
Tokom meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, između Viktorije Plzenj i Crvene zvezde, viđene su zanimljive scene na tribinama, pošto su pristalice dva kluba zajedno skandirale „Kosovo – Srbija“.
Odranije je poznato da navijači Viktorije Plzenj gaji simpatije prema srpskim navijačima. To je potvrđeno i pred ovaj susret, kada su domaće pristalice istakle srpsku zastavu sa porukom „Nema predaje“.
Odnos dve navijačke grupe bio je primećen i tokom prvog meča u Beogradu, kada su navijači Plzenja na stadionu „Rajko Mitić“ takođe istakli pomenuti transparent.
Rezultat je, posle prvih 45 minuta, bio 1:1. Domaćin je poveo preko Prinsa Adua u 8. minutu, izjednačio je Mirko Ivanić nepunih 200 sekundi kasnije.
Podsetimo, Zvezda je iz prvog meča donela visoku prednost od 3:0.
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