VELIKO PRIZNANJE: Fernadeš proglašen za igrača godine u Premijer ligi
Fudbaler Mančester Junajteda Bruno Fernandeš proglašen je sinoć za najboljeg igrača Premijer lige za sezonu 2025/26 od strane Asocijacije profesionalnih fudbalera.
Kako je saopšteno, kapiten "crvenih đavola" je pobedio ispred Deklana Rajsa iz Arsenala i Erlinga Halanda iz Mančester Sitija.
Fernandeš (31) je prošle sezone oborio rekord Premijer lige ostvarivši čak 21 asistenciju, a uz to je dao i devet golova, čime je pomogao Mančester Junajtedu da osvoji treće mesto i vrati se u Ligu šampiona.
Ovo je prvi put još od 2010. da je nagradu odneo igrač Mančester junajteda kada je to pošlo za rukom Vejnu Runiju.
Što se tiče ostalih nagrada, Niko O'Rajli je proglašen za najboljeg mladog igrača Premijer lige, a pored njega i Bruna evo ko se još našao u timu godine.
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