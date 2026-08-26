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VLADIMIR VUJASINOVIĆ PRESEKAO! Selektor Srbije izabrao reprezentativce za Mediteranske igre

М.П.

26. 08. 2026. u 10:54

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Selektor Vladimir Vujasinović odabrao je sastav koji će braniti boje Srbije na Mediteranskim igrama u Tarantu u vaterpolu.

ВЛАДИМИР ВУЈАСИНОВИЋ ПРЕСЕКАО! Селектор Србије изабрао репрезентативце за Медитеранске игре

Foto arhiva VN

Takmičenje u vaterpolu počinje 28. avgusta kada će Srbija odmeriti snage sa Slovenijom.

Vujasinović se opredelio za sledeći sastav: Milan Glušac, Vladimir Mišović, Vuk Milojević, Zoran Božović, Viktor Urošević, Bogdan Gavrilović, Luka Pljevančić, Marko Dimitrijević, Vuk Čonkić, Đorđe Vučinić, Vasilije Martinović, Nikola Lukić, Dušan Trtović i Nemanja Stanojević. Zbog povrede nema Luke Gladovića. 

"Delfini" su pripreme počeli sredinom juna uz učešće na turniru u Budimpešti. Od kraja jula se radilo u Beogradu uz dva sparinga sa Grcima.

Srbija je u grupi sa Slovenijom, Crnom Gorom i Grčkom, a u drugoj grupi su Italija, Bosna i Hercegovina, Turska i Španija. Po dve selekcije će izboriti plasman u polufinale.

Od osamostaljenja Srbija je tri puta bila najbolja i jednom šesta. 

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