VLADIMIR VUJASINOVIĆ PRESEKAO! Selektor Srbije izabrao reprezentativce za Mediteranske igre
Selektor Vladimir Vujasinović odabrao je sastav koji će braniti boje Srbije na Mediteranskim igrama u Tarantu u vaterpolu.
Takmičenje u vaterpolu počinje 28. avgusta kada će Srbija odmeriti snage sa Slovenijom.
Vujasinović se opredelio za sledeći sastav: Milan Glušac, Vladimir Mišović, Vuk Milojević, Zoran Božović, Viktor Urošević, Bogdan Gavrilović, Luka Pljevančić, Marko Dimitrijević, Vuk Čonkić, Đorđe Vučinić, Vasilije Martinović, Nikola Lukić, Dušan Trtović i Nemanja Stanojević. Zbog povrede nema Luke Gladovića.
"Delfini" su pripreme počeli sredinom juna uz učešće na turniru u Budimpešti. Od kraja jula se radilo u Beogradu uz dva sparinga sa Grcima.
Srbija je u grupi sa Slovenijom, Crnom Gorom i Grčkom, a u drugoj grupi su Italija, Bosna i Hercegovina, Turska i Španija. Po dve selekcije će izboriti plasman u polufinale.
Od osamostaljenja Srbija je tri puta bila najbolja i jednom šesta.
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