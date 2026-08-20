DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 21. AVGUST: Ovna očekuje zahlađenje u ljubavi, Raka i Jarca sukobi sa ženama, Vagu razočaranje u partnera

SAZNAJTE šta vas u petak, 21. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Saturn, koji upravlja vašom karijerom i finansijama, pravi izazovan aspekt sa Venerom, vladaocem braka i partnerstva, donoseći vam stagnaciju na poslu, sukobe sa autoritetima i zahlađenje u odnosu sa voljenom osobom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi i novca, u kući posla, obrazuje napet aspekt sa Saturnom, planetom ograničenja, u kući prepreka, donoseći vam ljubavne i finansijske probleme. Štitna žlezda. Nesanica.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Saturn u kući društvenog života i novca, pravi izazovan aspekt sa Venerom, koja upravlja vašim emotivnim životom, u kući ljubavi i kreativnosti, donoseći vam zahlađenje odnosa sa partnerom i finansijske probleme.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Venera u kući privatnog života obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući karijere, donoseći vam sukobe sa ženama u porodici, zastoj u karijeri, sukobe sa autoritetima i nadređenima. Stomačne tegobe.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Saturn, koji upravlja vašim finansijama, u devetoj kući, pravi izazovan aspekt sa Venerom u kući komunikacija i biznisa, donoseći vam probleme na kraćem putu, sa ugovorima, u odnosu sa braćom i sestrama.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Venera, planeta novca, u kući posla obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući novca, donoseći vam probleme sa finansijama, nasledstvom, podelom bračne imovine, alimentacijom, kreditom, sponzorstvom ili stipendijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, u vašem znaku, pravi izazovan aspekt sa Saturnom u kući braka i partnerstva, donoseći razočaranje u ljubavi i probleme u poslovnim i prijateljskim odnosima.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Retrogradni Saturn u kući posla i zdravlja, obrazuje napet aspekt, opoziciju, sa Venerom u kući prepreka i ograničenja, što upozorava na intenziviranje hroničnih, starih zdravstvenih tegoba.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Venera u kući društvenog života pravi izazovan aspekt, opoziciju, sa Saturnom u kući ljubavi i kreativnosti, donoseći slobodnim Strelcima priliku za ulazak u novu vezu. Manji finansijski problemi.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn, koji upravlja i vašim finansijama, u kući privatnog života, obrazuje napet aspekt sa Venerom u kući karijere, donoseći probleme sa nekretninama, privatnim poslom,kao i sa nadređenima, naročito sa ženama na poslu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Saturn, u kući komunikacija, pravi izazovan aspekt sa Venerom, planetom novca, u devetoj kući, donoseći vam manje probleme na putovanjima, sa strancima, rešavanjem pravnih pitanja, ispitima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Venera, planeta ljubavi, u kući intimnog života obrazuje napet aspekt, opoziciju, sa Saturnom, vladaocem društvenog života, u kući donoseći slobodnim Ribama mogućnost ulaska u vezu i proširenja porodice.