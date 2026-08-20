DOJAVA KOJA SE ČEKALA! Turci spremili pakao za Ferencvaroš
Može li Ferencvaroš da preživi turski pakao na debiju Salaha?
Večerašnji duel plej-ofa za plasman u Ligu Evrope između Trabzonspora i Ferencvaroša donosi nam sudar dva potpuno različita fudbalska sveta, ali sa istim, napadačkim mentalitetom.
Trabzonspor ulazi u ovaj meč kao favorit na papiru, a atmosfera u gradu je dostigla tačku ključanja nakon vesti da će najveće pojačanje kluba, Mohamed Salah, istrčati na teren od prvog minuta.
Domaćin na raspolaganju ima igrački kadar procenjen na preko 155 miliona evra i imperativ pobede pred vatrenim navijačima na Papara Parku. Sa druge strane, Ferencvaroš, čiji tim vredi skromnijih 38 miliona evra, u Tursku stiže bez ikakvog straha. Ekipa predvođena Balažom Borbelyem iza sebe ima impresivan niz od šest evropskih mečeva bez poraza ove sezone.
Kladionice nude kvotu 1.70 na pobedu domaćina, što je realan odraz snaga, pa ćemo i mi uzeti taj tip kao glavni
NAŠ TIP: 1 (1.70)
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