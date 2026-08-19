ZVEZDAŠI U EKSTAZI: Bronzana medalja stiže na "Marakanu"

Vidak Maljević kolos beogradske Crvene zvezde oduševio je u nacionalnom kimonu osvajanjem bronzanog odličja na Lima Panameriken openu u kategoriji preko 100 kilograma, i to samo dva dana posle završetka Gran prija u prestonici Perua, gde je bio na korak od odličja i osvojio peto mesto.

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

-Zadovoljni smo jer je Vidak ispunio sve ono što smo dogovarali -rekao je Nikola Nikolić, sportski direktor Džudo kluba Crvena zvezda. -Na Gran priju u Limi pre samo dva dana bio je na korak do medalje i zauzeo peto mesto čime je osvojio značajne bodove za svetsku rang listu. Na Panameriken openu osvojio je bronzu čime je pokazao da u toj konkurenciji možemo ozbiljno da računamo na njega u narednih deset godina a samim tim i za Olimpijske igre u Los Anđelesu. Sve ono što je pokazao na borilištu tokom Gran prija i Panameriken opena u Limi, je da može da pobedi sve u svojoj kategoriji. Uz dobru analizu mečeva sada nas očekuje da poboljšamo Vidakom rad koji će uz pravilan odabir takmičenja uvereni smo doneti za Maljevića vizu za učešće na Olimpijskim igrama zaključio je Nikola Nikolić sportski direktor Džudo kluba Crvena zvezda.

Maljević je u meču za bronzano odličje pobedio Brazilca Žoaoa Cesarina akcijom za ipon posle 2:07 minuta, zapravo plasiranjem drugog vazarija. Vidak je ukupno imao četiri borbe i tri zabeležene pobede.

Na startu je savladao Jovana Pekovića iz Crne Gore akcijom za ipon posle 3:38 minuta, da bi u četvrtfinalu izgubio od Brazilca Andreha Kuelja na „zlatan bod“ posle 4:13 minuta. Zanimljivo je da je Maljević Kuelja savladao na Gran priju u Limi samo dva dana ranije.

U repasažu, Maljević je pobedio Britanca Veslija Grindidža, akcijom za ipon posle 2:21 minuta i izborio meč za bronzu, gde je potom trijumfovao nad pomenutim Brazilcem Žoaom Cesarinom.

Dva dana ranije triling džudoka Crvene zvezde u nacionalnom kimonu učestvovao je na Gran priju Lime, gde je Marica Perišić (do 57 kg) osvojila bronzanu medalju, a Vasilije Grujičić (do 81 kg), kao i Vidak Maljević, bili su na korak do odličja i ostvarili su plasman na peto mesto.

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