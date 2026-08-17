SRBIN GLEDA I NE VERUJE! Andrej Barna osvojio medalju na Evropskom prvenstvu, pa se našao u centru skandala

ZATEGNUTI odnosi među državama se sve više prelivaju an sportska borilišta.

CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Jedan takav smo videli na Evropskom prvenstvu u plivanju, gde je Andrej Barna osvojio srebro, ali je dodela medalja bila obeležena napetim trenutkom između Rusa i Ukrajinca.

Podsećanja radi, maestralni srpski plivač Andrej Barna je na Evropskom prvenstvu u Parizu izborio srebrno odličje u trci na 50 metara slobodnim stilom.

U izuzetno oštroj konkurenciji, Andrej je do cilja stigao za 21,37 sekundi, čime je oborio nacionalni rekord Srbije i postavio jedno od najboljih vremena na planeti u ovoj sezoni. Ipak, senku na Barnin veliki uspeh bacio je hladan susret i neprijatna scena između Rusa Kornjeva i Ukrajinca Šeremeta.

Predstavnik Srbije je u duhu pravog sportiste i sa puno poštovanja čestitao ukrajinskom takmičaru Nikiti Šeremetu, inače jednom od najdominantnijih plivača u istoriji ove discipline.

Sa druge strane, relacije između ukrajinskog i ruskog plivača ostale su potpuno zamrznute tokom svečane dodelje medalja. Zbog rata koji traje već duže od četiri godine, Šeremet je odlučno odbio bilo kakav pozdrav ili kontakt sa rivalom iz Rusije.