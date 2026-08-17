SRBIJA MISLI NA ŠAMPIONE! Adriana Vilagoš dobija nagradu za bronzu na Evropskom prvenstvu

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš uspela je da donese Srbiji medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu!

AP Photo/Matthias Schrader

Mlada bacačica koplja osvojila je bronzanu medalju u finalu i tako nastavila sjajan kontinuitet na velikim takmičenjima. Vilagoš je do odličja stigla hicem od 60,93 metara, kojim je u drugoj seriji uspela da se probije na treću poziciju, a mesto na pobedničkom postolju više nije ispuštala.

Zlato je pripalo hrvatskoj atletičarki Sari Kolak, dok je srebrnu medalju osvojila Nemica Julija Ulbriht.

Za Adrianu je ovo još jedan veliki uspeh u karijeri, ali će joj bronza iz Birmingema doneti i finansijsku nagradu.

Naime, prema Uredbi o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama, osvajaču bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u olimpijskoj disciplini pripada 10.000 evra. Isti iznos predviđen je i za glavnog trenera sportiste.

To znači da će Vilagoš za osvojeno odličje biti nagrađena sa 10.000 evra, što je dodatna potvrda koliko država vrednuje uspehe svojih sportista na najvećim međunarodnim takmičenjima.