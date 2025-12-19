NIKO NIKAD KAO DARKO RAJAKOVIĆ: Najbolji igrač Toronta nahvalio srpskog trenera
Nakon pobede nad Milvokijem najbolji igrač Toronta Brendon Ingram imao je samo reči hvale za svog trenera Darka Rajakovića. baš kao i Darko za njega.
„Brendon je izuzetno inteligentan košarkaš. Igra u ligi dugo i bio bih glup da ga ne saslušam, da ne čujem šta misli“, rekao je Rajaković posle meča.
Ingram je takođe upitan da li je komunikacija sa srpskim stručnjakom drugačija od one na koju je navikao u dosadašnjem toku karijere.
„Apsolutno. Komunicira sa mnom sve vreme, više nego bilo koji drugi trener od kada sam u ligi. Zove me i na telefon, pita me šta mislim o određenim stvarima, u napadu ili odbrani. Izaziva me tokom treninga, dok radim. Njegov moto je da budemo 1% bolji posle svakog dana. Sjajna komunikacija“, kaže pakleni strelac koji je ove sezone na 21,8 poena i 5,8 skokova po meču.
