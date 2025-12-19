Košarka

NIKO NIKAD KAO DARKO RAJAKOVIĆ: Najbolji igrač Toronta nahvalio srpskog trenera

Filip Milošević

19. 12. 2025. u 16:11

Nakon pobede nad Milvokijem najbolji igrač Toronta Brendon Ingram imao je samo reči hvale za svog trenera Darka Rajakovića. baš kao i Darko za njega.

НИКО НИКАД КАО ДАРКО РАЈАКОВИЋ: Најбољи играч Торонта нахвалио српског тренера

FOTO: Tanjug/AP

„Brendon je izuzetno inteligentan košarkaš. Igra u ligi dugo i bio bih glup da ga ne saslušam, da ne čujem šta misli“, rekao je Rajaković posle meča.

Ingram je takođe upitan da li je komunikacija sa srpskim stručnjakom drugačija od one na koju je navikao u dosadašnjem toku karijere.

„Apsolutno. Komunicira sa mnom sve vreme, više nego bilo koji drugi trener od kada sam u ligi. Zove me i na telefon, pita me šta mislim o određenim stvarima, u napadu ili odbrani. Izaziva me tokom treninga, dok radim. Njegov moto je da budemo 1% bolji posle svakog dana. Sjajna komunikacija“, kaže pakleni strelac koji je ove sezone na 21,8 poena i 5,8 skokova po meču.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete