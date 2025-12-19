PENTAGON U VELIKOM PROBLEMU: Osmi put zaredom pao na godišnjoj finansijskoj reviziji

PENTAGON je osmu godinu zaredom neuspešno prošao godišnju finansijsku reviziju, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da ostaju posvećeni rešavanju ključnih problema i ostvarivanju revizijskog mišljenja bez zamerki do 2028. godine.

Foto: Tanjug/AP

Revizori su identifikovali 26 "materijalnih slabosti" i dve "značajne nepravilnosti" u internim kontrolama Ministarstva odbrane u vezi sa finansijskim izveštavanjem za fiskalnu 2025. godinu, preneo je Rojters.

Materijalna slabost se smatra ozbiljnijom od značajne nepravilnosti, jer ukazuje na ozbiljan neuspeh kontrole koji može dovesti do značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izveštaja.

"Ministarstvo je posvećeno rešavanju ključnih problema i ostvarivanju revizijskog mišljenja bez zamerki do 2028. godine", napisao je finansijski direktor Ministarstva u pismu objavljenom uz izveštaj.

"Ministarstvo ne može da reši decenije ratova, zapostavljenu američku odbrambenu industrijsku bazu i rastući nacionalni dug kroz nekontrolisanu potrošnju", naveo je ministar odbrane SAD Pit Hegset u izjavi uz revizijski izveštaj, preneo je Rojters.

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je u prethodno zakon o godišnjoj odbrambenoj politici vredan skoro 901 milijardu američkih dolara.

Imovina Ministarstva odbrane je ogromna i decentralizovana, procenjena na 4,65 biliona dolara, uz obaveze od 4,73 biliona dolara, raspoređene u svih 50 saveznih država i na hiljadama lokacija širom sveta.

Prva revizija Pentagona sprovedena je 2018. godine, a od tada američko ministarstvo kontinuirano ne uspeva da prođe finansijsku reviziju, što odražava sistemske i računovodstvene probleme u ogromnoj birokratiji koji traju decenijama, navodi Rojtes.



(Tanjug)