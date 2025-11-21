VELIKI PROBLEM ZA ARSENAL: Povredio se jedan od najboljih igrača tima iz Londona

FUDBALER Arsenala Gabrijel neće igrati u narednih nekoliko nedelja zbog povrede butnog mišića noge zadobijene igrajući za Brazil, saopštio je danas trener "tobdžija" Mikel Arteta.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Nema sumnje da je ovo veliki problem za tim iz Londona, pošto je 27-godišnjak iz Sao Paola jedan od stubova odbrane. On je do sad odigrao svih 11 utakmica u Premijer ligi.

- Gabrijel se nažalost povredio u reprezentaciji Brazila i biće odsutan nekoliko nedelja. Potrebno nam je još jedno snimanje sledeće srede i vremenski okvir će verovatno biti mnogo jasniji nego što ga imamo trenutno - saopštio je Arteta.

Španski stručnjak je dodao i da je neizvesno da li će za nedeljni gradski derbi protiv Totenhema u 12. kolu Premijer lige biti spreman Rikardo Kalafjori. Defanzivac je zbog povrede leđa propustio mečeve Italije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Trener Arsenala Arteta će u narednom periodu imati ogromne kadrovske probleme, jer su do daljnjeg van stroja i Martin Edegor, Noni Madueke, Kai Haverc, Gabrijel Martineli i Viktor Đokereš.

Pred Arsenalom je izuzetno težal raspored. Posle meča protiv Totenhema dočekuje Bajern u Ligi šampiona, pa gostuje gradskom rivalu Čelsiju u Premijer ligi.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“