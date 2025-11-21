VELIKI PROBLEM ZA ARSENAL: Povredio se jedan od najboljih igrača tima iz Londona
FUDBALER Arsenala Gabrijel neće igrati u narednih nekoliko nedelja zbog povrede butnog mišića noge zadobijene igrajući za Brazil, saopštio je danas trener "tobdžija" Mikel Arteta.
Nema sumnje da je ovo veliki problem za tim iz Londona, pošto je 27-godišnjak iz Sao Paola jedan od stubova odbrane. On je do sad odigrao svih 11 utakmica u Premijer ligi.
- Gabrijel se nažalost povredio u reprezentaciji Brazila i biće odsutan nekoliko nedelja. Potrebno nam je još jedno snimanje sledeće srede i vremenski okvir će verovatno biti mnogo jasniji nego što ga imamo trenutno - saopštio je Arteta.
Španski stručnjak je dodao i da je neizvesno da li će za nedeljni gradski derbi protiv Totenhema u 12. kolu Premijer lige biti spreman Rikardo Kalafjori. Defanzivac je zbog povrede leđa propustio mečeve Italije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Trener Arsenala Arteta će u narednom periodu imati ogromne kadrovske probleme, jer su do daljnjeg van stroja i Martin Edegor, Noni Madueke, Kai Haverc, Gabrijel Martineli i Viktor Đokereš.
Pred Arsenalom je izuzetno težal raspored. Posle meča protiv Totenhema dočekuje Bajern u Ligi šampiona, pa gostuje gradskom rivalu Čelsiju u Premijer ligi.
