"NIŠTA ME VIŠE NE POKREĆE!" Nekadašnji kapiten Mančester sitija okončao bogatu karijeru
Nekadašnji kapiten Mančester sitija, Fernandinjo, odlučio je da okonča svoju bogatu fudbalsku karijeru.
- Iscrpljen sam i od večerašnjih 30 minuta. Ništa me više u fudbalu ne pokreće, ostvario sam sve što sam želeo. Dao sam maksimum karijeri, sada je vreme da uživam sa porodicom - rekao je Fernandinjo
