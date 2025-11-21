Fudbal

"NIŠTA ME VIŠE NE POKREĆE!" Nekadašnji kapiten Mančester sitija okončao bogatu karijeru

Filip Milošević

21. 11. 2025. u 08:58

Nekadašnji kapiten Mančester sitija, Fernandinjo, odlučio je da okonča svoju bogatu fudbalsku karijeru.

НИШТА МЕ ВИШЕ НЕ ПОКРЕЋЕ! Некадашњи капитен Манчестер ситија окончао богату каријеру

Foto: Profimedia

- Iscrpljen sam i od večerašnjih 30 minuta. Ništa me više u fudbalu ne pokreće, ostvario sam sve što sam želeo. Dao sam maksimum karijeri, sada je vreme da uživam sa porodicom - rekao je Fernandinjo

