ODLUKA SUPERLIGE SRBIJE: Evo kada će Radnički 1923 odigrati dva meča koja su odložena zbog smrti Mladena Žižovića

Utakmica Mladost – Radnički Kragujevac, koja je prekinuta u 42. minutu posle tragične vesti da je preminuo trener gostujućeg tima Mladen Žižović, biće odigrana do kraja 3. decembra.

FOTO: A. Ilić

Zbog gubitka trenera Radnički je odložio i meč narednog kola protiv Čukaričkog, a taj duel će biti odigran u vreme odigravanja mečeva Kupa Srbije 17 decembra, pošto su obe ekipe ispale iz istog pa se neće poklapati termini.

