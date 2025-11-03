Fudbal

BRZO! POMAGAJTE! Dramatične scene na terenu i tragičan ishod - igrači zvali hitnu pomoć kad je pozlilo treneru Radničkog Mladenu Žižoviću

03. 11. 2025. u 20:12

Užasne vesti potresle su srpski fudbal, a akteri meča na kome se desila tragedija isprva su davali sve od sebe da pomognu treneru kragujevačkog Radničkog, Mladenu Žižoviću koji je, nažalost, preminuo.

Podsetimo, tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je pomenutom strategu Radničkog 1923.

Igrači su, kada su videli da se sručio pokraj aut-linije, nedugo nakon razgovora sa četvrtim sudijom, potrčali ka udaljenom uglu terena, ne bi li ekipa hitne pomoći što pre došla.

Medicinski radnici su odmah i stigli, podigli su Žižovića na nosila i odvezli u bolnicu, ali...

Nedugo zatim, akterima meča je javljeno da je Žižović umro.

Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija

Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.

Mladen Žižović / Foto: Profimedia

Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića. 

