MNOGI SU ZATEČENI! Ovo je prvi spisak Veljka Paunovića, evo koje fudbalere Srbije vodi na megdan Engleskoj u borbi za Mundijal!

03. 11. 2025. u 17:46

Najnovije vesti vezane za fudbalsku reprezentaciju Srbije su prilično zanimljive.

FOTO: M. Vukadinović

Jer, mnogi su očekivali da će se desiti neki "tektonski potresi" otkako je Dragan Stojković Piksi napustio klupu "orlova", ali nema nikakvog "velikog povratka" asova kao što su Dušan Tadić, ili Sergej Milinković Savić.

Naime, u ponedeljak predveče selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, protiv Engleske u Londonu (13.11) i Letonije u Leskovcu (16.11).

Na spisku su:

GOLMANI:

Predrag Rajković                        Al Itihad

Đorđe Petrović                          Bornmut

Veljko Ilić                                    Viđev Lođ

ODBRANA:

Nikola Milenković                   Notingem forest

Strahinja Pavlović                   Milan

Miloš Veljković                        Crvena zvezda

Veljko Milosavljević               Bornmut

Ognjen Mimović                           Pafos

Strahinja Eraković                    Zenit

Mihailo Ristić                           Selta

Aleksa Terzić                               Red Bul Salcburg

SREDNjI RED:

Saša Lukić                                   Fulam

Ivan Ilić                                      Torino

Marko Grujić                                  AEK Atina

Nemanja Gudelj                               Sevilja

Aleksandar Stanković             Klub Briž

Vanja Dragojević                          Partizan

Andrija Živković                      PAOK

Lazar Ranđelović                      Vojvodina

Filip Kostić                                Juventus

Luka Ilić                                       Ovijedo

Lazar Samardžić                          Atalanta

NAPAD:

Dušan Vlahović                          Juventus

Luka Jović                                      AEK Atina

Petar Ratkov                                 Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai                        Crvena zvezda

Nemanja Radonjić                        Crvena zvezda

Kakvo je stanje na tabeli i ko ide na Mundijal?

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa maksimalnih 18 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa 11 bodova, dok je Srbija (posle šok-poraza od Albanije u Leskovcu) na trećoj poziciji sa deset.

Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.

Tabela K grupe evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu

