MNOGI SU ZATEČENI! Ovo je prvi spisak Veljka Paunovića, evo koje fudbalere Srbije vodi na megdan Engleskoj u borbi za Mundijal!
Najnovije vesti vezane za fudbalsku reprezentaciju Srbije su prilično zanimljive.
Jer, mnogi su očekivali da će se desiti neki "tektonski potresi" otkako je Dragan Stojković Piksi napustio klupu "orlova", ali nema nikakvog "velikog povratka" asova kao što su Dušan Tadić, ili Sergej Milinković Savić.
Naime, u ponedeljak predveče selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, protiv Engleske u Londonu (13.11) i Letonije u Leskovcu (16.11).
Na spisku su:
GOLMANI:
Predrag Rajković Al Itihad
Đorđe Petrović Bornmut
Veljko Ilić Viđev Lođ
…
ODBRANA:
Nikola Milenković Notingem forest
Strahinja Pavlović Milan
Miloš Veljković Crvena zvezda
Veljko Milosavljević Bornmut
Ognjen Mimović Pafos
Strahinja Eraković Zenit
Mihailo Ristić Selta
Aleksa Terzić Red Bul Salcburg
…
SREDNjI RED:
Saša Lukić Fulam
Ivan Ilić Torino
Marko Grujić AEK Atina
Nemanja Gudelj Sevilja
Aleksandar Stanković Klub Briž
Vanja Dragojević Partizan
Andrija Živković PAOK
Lazar Ranđelović Vojvodina
Filip Kostić Juventus
Luka Ilić Ovijedo
Lazar Samardžić Atalanta
…
NAPAD:
Dušan Vlahović Juventus
Luka Jović AEK Atina
Petar Ratkov Red Bul Salcburg
Aleksandar Katai Crvena zvezda
Nemanja Radonjić Crvena zvezda
Kakvo je stanje na tabeli i ko ide na Mundijal?
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa maksimalnih 18 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa 11 bodova, dok je Srbija (posle šok-poraza od Albanije u Leskovcu) na trećoj poziciji sa deset.
Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.
Tabela K grupe evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu
