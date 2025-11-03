MNOGI SU ZATEČENI! Ovo je prvi spisak Veljka Paunovića, evo koje fudbalere Srbije vodi na megdan Engleskoj u borbi za Mundijal!

Najnovije vesti vezane za fudbalsku reprezentaciju Srbije su prilično zanimljive.

FOTO: M. Vukadinović

Jer, mnogi su očekivali da će se desiti neki "tektonski potresi" otkako je Dragan Stojković Piksi napustio klupu "orlova", ali nema nikakvog "velikog povratka" asova kao što su Dušan Tadić, ili Sergej Milinković Savić.

Naime, u ponedeljak predveče selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović, objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, protiv Engleske u Londonu (13.11) i Letonije u Leskovcu (16.11).

Na spisku su:

GOLMANI:

Predrag Rajković Al Itihad

Đorđe Petrović Bornmut

Veljko Ilić Viđev Lođ

…

ODBRANA:

Nikola Milenković Notingem forest

Strahinja Pavlović Milan

Miloš Veljković Crvena zvezda

Veljko Milosavljević Bornmut

Ognjen Mimović Pafos

Strahinja Eraković Zenit

Mihailo Ristić Selta

Aleksa Terzić Red Bul Salcburg

…

SREDNjI RED:

Saša Lukić Fulam

Ivan Ilić Torino

Marko Grujić AEK Atina

Nemanja Gudelj Sevilja

Aleksandar Stanković Klub Briž

Vanja Dragojević Partizan

Andrija Živković PAOK

Lazar Ranđelović Vojvodina

Filip Kostić Juventus

Luka Ilić Ovijedo

Lazar Samardžić Atalanta

…

NAPAD:

Dušan Vlahović Juventus

Luka Jović AEK Atina

Petar Ratkov Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai Crvena zvezda

Nemanja Radonjić Crvena zvezda

Kakvo je stanje na tabeli i ko ide na Mundijal?

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa maksimalnih 18 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa 11 bodova, dok je Srbija (posle šok-poraza od Albanije u Leskovcu) na trećoj poziciji sa deset.

Samo pobednik ide direktno na Mundijal, a 12 drugoplasiranih ekipa iz evropskih kvalifikacionih grupa biće potom podeljeno u tri "baraž staze", pa će se kroz polufinale i finale novoformiranih, četvoročlanih grupa, dobiti još tri putnika na šampionat planete.

Tabela K grupe evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji