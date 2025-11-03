Fudbal

OGLASIO SE ZVEZDAN TERZIĆ! Navijači Crvene zvezde su ovo sa nestrpljenjem čekali, ali...

Новости онлине

03. 11. 2025. u 09:38

Predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda Zvezdan Terzić čestitao je danas mačevaocima "crveno-belih" osvajanje Kupa evropskih šampiona.

ОГЛАСИО СЕ ЗВЕЗДАН ТЕРЗИЋ! Навијачи Црвене звезде су ово са нестрпљењем чекали, али...

FOTO: FK Crvena zvezda

Mačevalački klub Crvena zvezda osvojio je Kup šampiona, pošto je u nedelju u finalu u nemačkom Hajdenhajmu savladao italijanski tim Entoni sport rezultatom 45:29.

- U ime SD Crvena zvezda i u svoje lično ime, upućujem našim mačevaocima iskrene čestitke na istorijskom uspehu i osvajanju Kupa evropskih šampiona u Nemačkoj! Vaš trud, posvećenost i pobednički duh još jednom su potvrdili da Crvena zvezda ima šampione u svakom sportu", rekao je Terzić.

Ponosni smo na vas što ste dostojno predstavili crveno-bele boje i našu zemlju na najvećoj evropskoj sceni, dodao je Terzić.

- Ovo nije samo triumf jedne ekipe. Ovo je triumf čitavog Zvezdinog sistema, simbol snage, zajedništva i vere u ono što nas oduvek vodi - zasluženo mesto na vrhu Evrope. Hvala vam što nastavljate da pišete istoriju našeg kluba", zaključio je predsednik UO SD Crvena zvezda.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!