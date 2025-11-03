OGLASIO SE ZVEZDAN TERZIĆ! Navijači Crvene zvezde su ovo sa nestrpljenjem čekali, ali...

Predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda Zvezdan Terzić čestitao je danas mačevaocima "crveno-belih" osvajanje Kupa evropskih šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Mačevalački klub Crvena zvezda osvojio je Kup šampiona, pošto je u nedelju u finalu u nemačkom Hajdenhajmu savladao italijanski tim Entoni sport rezultatom 45:29.

- U ime SD Crvena zvezda i u svoje lično ime, upućujem našim mačevaocima iskrene čestitke na istorijskom uspehu i osvajanju Kupa evropskih šampiona u Nemačkoj! Vaš trud, posvećenost i pobednički duh još jednom su potvrdili da Crvena zvezda ima šampione u svakom sportu", rekao je Terzić.

Ponosni smo na vas što ste dostojno predstavili crveno-bele boje i našu zemlju na najvećoj evropskoj sceni, dodao je Terzić.

- Ovo nije samo triumf jedne ekipe. Ovo je triumf čitavog Zvezdinog sistema, simbol snage, zajedništva i vere u ono što nas oduvek vodi - zasluženo mesto na vrhu Evrope. Hvala vam što nastavljate da pišete istoriju našeg kluba", zaključio je predsednik UO SD Crvena zvezda.

