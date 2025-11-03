OGLASIO SE ZVEZDAN TERZIĆ! Navijači Crvene zvezde su ovo sa nestrpljenjem čekali, ali...
Predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda Zvezdan Terzić čestitao je danas mačevaocima "crveno-belih" osvajanje Kupa evropskih šampiona.
Mačevalački klub Crvena zvezda osvojio je Kup šampiona, pošto je u nedelju u finalu u nemačkom Hajdenhajmu savladao italijanski tim Entoni sport rezultatom 45:29.
- U ime SD Crvena zvezda i u svoje lično ime, upućujem našim mačevaocima iskrene čestitke na istorijskom uspehu i osvajanju Kupa evropskih šampiona u Nemačkoj! Vaš trud, posvećenost i pobednički duh još jednom su potvrdili da Crvena zvezda ima šampione u svakom sportu", rekao je Terzić.
Ponosni smo na vas što ste dostojno predstavili crveno-bele boje i našu zemlju na najvećoj evropskoj sceni, dodao je Terzić.
- Ovo nije samo triumf jedne ekipe. Ovo je triumf čitavog Zvezdinog sistema, simbol snage, zajedništva i vere u ono što nas oduvek vodi - zasluženo mesto na vrhu Evrope. Hvala vam što nastavljate da pišete istoriju našeg kluba", zaključio je predsednik UO SD Crvena zvezda.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl iz liga petica.
03. 11. 2025. u 07:00
ZVEZDA JE ŠAMPION EVROPE! Kakav podvig crveno-belih!
Navijači Crvene zvezde sada imaju dodatni razlog da budu radosni.
02. 11. 2025. u 21:07
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)