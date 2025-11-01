JUNAJTED PREKINUO SERIJU POBEDA: Notingem Forest zaustavio "crvene đavole", šišanje će morati da se odloži

MANČESTER junajted prekinuo je seriju od tri pobede u Premijer ligi, pošto je u 10. kolu remizirao na "Siti graundu" protiv Notingem Foresta - 2:2.

FOTO: Tanjug/AP/Bradley Collyer

Nema sumnje da je ovakav ishod najteže pao navijaču "crvenih đavola", Franku Iletu koji će šišanje morati da odloži.

Ko nije upućen, on će poslednji put ošišao 5. oktobra 2024. godine i od tad je odlučio da pušta kosu sve dok njegov voljeni klub ne veže pet trijumfa.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United's win streak is over, NO hair-cut for this guy! ✂️ pic.twitter.com/Q28xTqgDPT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 1, 2025

Delovalo je da bi moglo to uskoro da se dogodi s obzirom na to kako je počela utakmica. Igrao se 34. minut kad je Bruno Fernandeš izveo korner, a glavom je loptu iza leđa Matsa Selsa poslao Kazemiro.

Ipak, pričaće se u Engleskoj o ovom pogotku, pošto je delovala da lopta nije napustila granice igrališta iz kog je pao gol.

Drugo poluvreme je počelo veoma dobro za domaće. U razmaku od samo dva minuta su preokrenuli rezultat. Najpre je u 48. minutu Morgan Gibs-Vajt pogodio za izjednačenje, da bi potom Nikolo Savona doneo preokret svom timu.

Junajted je na kraju uspeo da izbegne poraz, zahvaljujući Amadu Dijalou koji je u 81. minutu pogodio za 2:2.

Mogao je isti igrač u nadoknadi da donese pobedu "crvenim đavolima", ali je njegov udarac sa gol-linije izblokirao Muriljo.

Junajted je posle ove utakmice peti na tabeli sa 17 bodova. "Šumari" zauzimaju 18. mesto sa šest bodova.

