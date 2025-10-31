TRESE SE MARAKANA! Vladan Milojević podneo ostavku, Zvezdan Terzić hitno reagovao
BURNO je u redovima šampiona Srbije!
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ponudio je ostavku nakon poraza od Vojvodine u Novom Sadu (2:3), piše "Kurir".
Iskusni stručnjak preuzeo je punu odgovornost za rezultate koji su doveli crveno-bele u tešku situaciju, prema saznanjima "Kurira".
Ipak, uprava kluba, na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, ne želi da donosi odluke preko noći. Kako ovaj medij prenosi, rukovodstvo veruje da rešenje mora biti strateško i dugoročno, a ne trenutna reakcija pod pritiskom. Upravo zato, Zvezda zasad neće prihvatiti Milojevićevu ostavku dok se ne pronađe trajno rešenje.
Uprava smatra da sledeći trener mora biti osoba sa autoritetom i jasnom vizijom, koja bi mogla da vodi klub u naredne dve do tri godine. U tom smislu, privremena rešenja nisu opcija.
Trenutno se ne zna ko bi mogao da nasledi Milojevića, ali je jasno da postoje kandidati o kojima se u klubu razmišlja. Ipak, sa njima se, prema navodima "Kurira", nije razgovaralo jer je Milojević do sada uživao puno poverenje uprave.
Tako da će sigurno Crvenu zvezdu u nedelju protiv Radnika iz Surdulice na klupi predvoditi Vladan Milojević
