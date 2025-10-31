SADA JE SVE JASNO! Otkriveno da li će Sergej Milinković Savić i Dušan Tadić igrati za Srbiju
Dragan Stojković je prošlost, a Srbija gleda u budućnost i našla je novog selektora. Veljko Paunović će imati težak, ne i nemoguć zadatak da u saradnji sa FSS, nagovori „otpisane“ i „uvređene“ da ponovo stanu pod fudbalsku zastavu Srbije.
Selektor se već od četvrtka dao u diplomatsku misiju, rešen da na krilima optimističnijeg ambijenta i pojača ekipu.
Srpska kuća fudbala imala je obavezu da do 27. oktobra pošalje širi spisak reprezentativaca za predstojeće utakmice sa Engleskom i Letonijom. Kako saznaje Sport klub, na njemu se nalazi prezime Milinković Savić, ali ne i Dušana Tadić.
Ne znači da je povratak nekadašnjeg kapitena u državni tim, ipak – nemoguć.
Do ponedeljka i konačnog spiska selektor može da se odluči i za nove fudbalere. Praktično: i da Tadića vrati u reprezentaciju. Pod uslovom da Paunović zaista vidi nekadašnjeg kapitena u ekipi, ali uz želju prvotimca Al Vahde za povratak u tim.
Situacija sa Sergejem znatno je jednostavnija. Iako se poslednjih dana čulo da prvotimac Al Hilala nije spreman da se posle 16 meseci pojavi u Staroj Pazovi, imenovanje Veljka Paunovića za selektora u predstojeće dve utakmice, promenilo je ambijent. Novi selektor želi Milinković Savića u ekipi i velike su šanse da u ponedeljak bude ozvaničen povratak veziste u državni tim…, piše "Sport klub".
