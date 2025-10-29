SRBIN IZAZVAO HAOS! Arapi hteli da rastrgnu Predraga Rajkovića zbog jednog poteza (VIDEO)

Ostaje Kristijano Ronaldo na 950 golova u karijeri, a njegov Al Nasr bez šanse za trofej u Kings Kupu.

FOTO: Tanjug/AP

Ronaldov tim završio je takmičenje u osmini finala nakon sudara velikana pošto je Al Itihad umeo da iskoristi svoje šanse i preživi gotovo čitavo drugo poluvreme sa desetoricom igrača na terenu - 1:2.

Karim Benzema ponovo je pokazao svoj klasu u velikim mečevima i dao gol za vođstvo gostiju. Al Nasr je izjednačio golom Brazilca Anhela u 30. minutu, kada je iskoristio odbitak u šesnaestercu, ali je Husem Auar ubrzo vratio Al Ittihad u vođstvo preciznim udarcem za 2:1.

Sa druge strane, posle drugog gola Al Itihada, dogodila se zanimljiva scena kada je srpski golman Predrag Rajković utišavao navijače jednog od najboljih fudbalera današnjice.

Naravno, temperamentni Arapi su se odmah razbesneli i gađali srpskog golmana, pa su redari i obezbeđenje reagovali i brzo udakljili srpskog golmana.

الصربي ذا ختم المرجلة pic.twitter.com/m9wRGJfffd — Bander Almutairi (@b__18n) October 28, 2025