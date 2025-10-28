SENZACIJA: Prvoligaš izbacio Partizan iz Kupa Srbije, Mačva održala čas fudbala crno-belima! (VIDEO)

Tek je oktobar, a Partizan može da se posveti samo jednom fudbalskom frontu: posle ispadanja sa evropske scene, ispao je i iz Kupa Srbije - Mačva ga je na svom terenu u Šapcu pobedila sa 2:0 u šesnaestini finala, priredišvi, kao prvoligaš, prvorazrednu senzaciju.

FOTO: FK Partizan

Istina, nije ovaj Partizan "onaj" iz daleko slavnijih vremena, bar kada se radi o kvalitetu i iskustvu ekipe. Naravno, to ne predstavlja kritiku aktuelnom sastavu, već se prosto radi o posledicama očajnog finansijskog stanja kluba u Humskoj, koji se snalazi kako zna i ume da opstane, noseći breme i svagdašnjih očekivanja crno-bele publike, i teškoće koje paralelno proizvode rad sa mladim sastavom i dugovanja koja spadaju u antologijske.

Pa opet, sve se to znalo i pred Partizanovo gostovanje u Šapcu, ali je senzacionalna eliminacija iz Kupa ipak - senzacija. Jer, crno-beli su, i pored svih svojih problema, u vrhu Superlige, a Mačva je, ipak, prvoligaš. No, igrala je kao u transu, uz izuzetno hrabar i vrlo konkretan nastup.

Uostalom, sam Srđan Blagojević, trener crno-belih, mudro je govorio pred ovaj nastup:

"Realno ne možemo mnogo da dobijemo (pobedom u Šapcu), jer svi nas posmatraju kao favorite. Ne želimo da bežimo od te uloge. Međutim, možemo mnogo da izgubimo i sa tim nekim pritiskom moramo da se nosimo. Mačva je ekipa koja deluje interesantno, agresivni su, hoće da dominiraju u odnosu na ekipe, igraju dosta visokog presinga. Imaju interesantnu navalnu trojku, jako mogu da budu neugodni i neprijatni. Ozbiljan respekt prema njima i takmičenju i maksimalna opreznost sa naše strane", rekao je on.

Ali, oprez nije bio dovoljan...

Evo i kako je Mačva eliminisala Partizan iz Kupa:

Pred više nego solidno popunjenim tribinama u Šapcu, domaćini su maltene odmah i pripretili, pokušavajući da po desnoj strani iskoriste brzinu Abdulahija, da bi u 3. minutu nastrao prvi prekid - Bibras Natho je ostao na travi posle jednog duela. Srećom po crno-bele, pridigao se i nastavio da igra... Ali, iako je imao dva sjajna dodavanja, njegov promašeni zicer iz drugog poluvremena dugo će se pamtiti.

Prvo uzbuđenje desilo se - pred golom koji "pripada" Nathu i njegovim saigračima. Mačvini fudbaleri su se u 6. minutu probili po pomenutom desnom krilu, a nakon što niski centaršut isprva nije pronašao nekog ko bi uputio udarac, on je usledio sa distance. Lopta je, međutim, završila iznad mesta na kome su to priželjkivali izabranici trenera Nemanja Glušice.

Samo stotinak sekundi kasnije usledio je novi šut izvan kaznenog prostora ka golu koji brani Miloš Krunić, a taj pokušaj Nikolića izazvao je salve aplauza, iako je lopta iznova otišla preko prečke.

Aplauze su odmenile ovacije u 15. minutu kada je Mitar Ergelaš levicom, nakon što mu je prvi šut sa ruba kaznenog prostora izbloran od strane Dragovića, postigao gol. Bivši igrač Čukaričkog i Novog Pazara je imao sreće jer je lopta, upućena sa oko 18 metara, zakačila Simića i dovoljno promenila putanju da Partizanova mreža bude zatresena, prvi put posle četiri utakmice - 1:0.

Prvu ozbiljnu priliku za Partizan, i to baš veliku, imao je sredinom prvog poluvremena Andrej Kostić, kada ga je kroz sredinu terena meastralno proigrao Natho, no Miloš Savić je sjajnom intervencijom sprečio pogodak crnogorskog sa desne strane šesnaesterca.

U sledećoj akciji crno-belih, Savićevo istrčavanje u svoju desnu stranu sprečilo je Bogdana Kostića da uputi udarac za izjednačenje.

Izabranici Srđana Blagojevića su od tada potpuno preuzeli inicijativu, konstantno su boravili na suparničkoj polovini terena, uz koju su, u uglu istočne tribine, glasnu podršku pružali "grobari" - njih nekoliko stotina.

Grobari na stadionu u Šapcu, na Kup utakmici Mačva - Partizan / Screenshot / TV Arena sport

A upravo oni su ostali zapanjeni kada, baš ispred njih, u 42. minutu Demba Sek nije postigao gol.

Sam se stuštio po desnoj strani, da bi u ključnom trenutku predaleko gurnuo loptu ispred sebe, što je Saviću bilo taman dovoljno da odbrani taj zicer, jer je ofanzivni igrač Partizana tek vrhom kopačke uspeo da dokači loptu koju mu je golman vrhom rukavice zaustavio.

U trećem minutu sudijske nadoknade, na samom kraju prvog dela meča, Mačva je mogla do 2:0 i to u čak tri situacije. Najpre je Gemovićev snažan udarac s leve strane, sa oko 17 metara, odbranio Partizanov čuvare mreže Krunić, da bi u nastavku Ergelaš poslao "bubamaru" preko mete, no ne svojom voljom - izblokiran mu je šut. A posle kornera koji je tada usledio, samo je puka sreća spasila crno-bele, jer je lopta prohujala pokraj spoljne ivice stative.

Drugo poluvreme počeo je baš vatreno, ali ne na terenu, već na tribini gde su bili navijači kluba iz Humske. Njihova velika bakljada u 49. minutu prekinula je na stotinak sekundi ovu utakmicu...

Bakljada "grobara" u Šapcu, na Kup utakmici Mačva - Partizan / Screenshot / TV Arena sport

Kada je meč nastavljen, najpre je Andrej Kostić pripretio, a onda je u 62. minutu Vanja Dragojević za malo bio neprecizan sa oko osam metra, u kolosalnoj prilici posle idealnog centaršuta Vukotića sa levog krila.

U prvoj sledećoj akciji domaćina - zatresla se mreža crno-belih.

Štoper Nikolić se u 64. minutu našao na pravom mestu posle slobodnog udarca s desne strane i, vrlo vešto, u padu, poslao "dijagonalu" u mrežu Partizana - 2:0.

A potom nešto neverovatno: sa samo četiri metra Natho nije pogodio nebranjeni gol Mačve posle prodora Seka po desnoj strani.

Nahto promašuje prazan gol Mačve na Kup gostovanju Partizana u Šapcu / Screenshot / TV Arena sport

Pa opet, ni taj neverovatan kiks...

... nije baš skroz pokolebao goste, koji su nastavili da opsedaju šesnaesterac Mačve, što preko agilnog Seka, što po drugoj, levoj strani, preko Milana Vukotića.

Međutim, šta god da su gosti pokušavali, nisu uspevali u svojoj nameri.

I, kako je utakmica odmicala, a njen kraj se bližio, postajalo je sve jasnije da će samo čudo sprečiti eliminaciju Partizana...

Ono je, međutim, u utorak imalo preča posla nego da prestane da ispunjava snove šabačke Mačve, koja je prošla u osminu finala Kupa Srbije.

Startne postave Mačva: Savić - Ilić, Sladojević, Nikolić, Stevanović - Terzić, Gvozdenović - Gemović, Đorđić, Ergelaš - Abdulahi Partizan: Krunoć - Roganović, Đurđević, Simić, Stojković - Ugrešić, Dragojević - Sek, Natho, B. Kostić - A. Kostić

Rezultati i raspored utakmica Kupa Srbije u fudbalu

Odigrano ranije danas: Javor - Železničar 2:4

Fudbaleri Vojvodine su obezbedili direktan plasman u osminu finala Kupa Srbije, pošto je Mladost GAT odustala od takmičenja.

U sredu će igrati: Grafičar - TSC (13 časova), Zemun - Radnički 1923 (13), Budućnost Dobanovci - OFK Beograd (13), Naftagas Elemir - Novi Pazar (13), Mokra Gora - Spartak (13), Borac 1926 - Čukarički (13), Trajal - Napredak (15.30) i Radnik - IMT (16).

`

U četvrtak će igrati: Dubočica - Mladost (L) (13), OFK Vršac - Tekstilac (13), Sloboda Užice - Radnički Niš (15.30) i Voždovac - Jedinstvo (UB) (18). Odloženo Sloven - Crvena zvezda.

