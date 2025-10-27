STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.

Foto: UP CG

Stižu iz Rusije.

Naime, ispostavilo se da su otmičari veznog igrača Zenita i jednog biznismena iz Sankt Peterburga studenti Pomorske akademije, koji su dobili „ugovor“ od misterioznog poslodavca na Telegramu, koji se predstavio kao „Satanista“.

Ovi mladići snažne građe (ruski žargonski naziv za takve momke je „sportisti", jer rade na sopstvenoj fizičkoj snazi) prvobitno su pokušali da otmu Andreja Mostovoja u ulici Vjazovaja. Dva dana kasnije, sproveli su isti plan na zetu poslanika Državne dume Sergeja Selegena, tražeći otkup od 10 miliona rubalja (što je oko 108 hiljada evra).

Fudbaler se spasao, a onda...

U četvrtak, 23. oktobra, četvorica maskiranih napadača došla su do Mostovoja u Petrogradskom okrugu i pokušala da ga na silu uvedu u svoj Lend Kruzer, ali nisu uspeli. Pojedini ruski mediji pišu da mu je u bekstvu pomogao hokejaš Aleksandr Grakun.

Video zapis te scene, možete i vi da pogledate:

😱🇷🇺 V Peterburge pыtalisь pohititь igroka «Zenita» Andreя Mostovogo i zяtя deputata Gosdumы Vяčeslava Makarova radi 10 mln rubleй. 23 oktяbrя zloumыšlenniki popыtalisь siloй posaditь ih v mašinu, no Mostovoй sbežal i obratilsя v policiю («Fontanka»)



Pozže operativniki zaderžali… pic.twitter.com/CxYUIv6yLu — Sports" (@sportsru) October 27, 2025

Za razliku od fudbalera Zenita, dva dana kasnije Selegen jeste otet i to u blizini prodavnice na Krestovskom ostrvu i odvezen ka ulici Sportivnaja. Otmičari su mu stavili lisice i, pod pretnjom daljeg nasilja i uz pretnju pištoljem, primorali ga da na njihov račun prebaci 210.000 rubalja od željenih 10 miliona rubalja.

Video pohiщeniя zяtя odnogo iz deputatov Gosdumы Sergeя Selegenя okazalosь v rasporяženii RT.



Na nego napali te že lюdi, čto i na futbolista «Zenita» Andreя Mostovogo. Oni trebovali perevesti im ne menee 10 mln rubleй pic.twitter.com/9We8rNO8ho — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) October 27, 2025

Biznismenova supruga je trebalo da donese ostatak kao otkup, ali...

Na putu ka mestu primopredaje, policija je zaustavila japanski terenac i privela otmičare.

U automobilu su bila trojica mladića iz Sankt Peterburga (19-20 godina). Bili su studenti Morske tehničke akademije. Mladići su rekli da sebe smatraju „sportskim“, a portal "Meš" ističe da su neki od njih su imali „desničarske“ tetovaže sa Kolovratima.

Preko Telegrama, mladići su kontaktirali izvesnog „satanistu“, koji im je ponudio dobru zaradu. Sve što je trebalo da urade jeste da slede uputstva. Međutim, niko od njih nikada nije video svog „poslodavca“.

Istražni komitet Rusije je pokrenuo tri krivična postupka: otmicu, pokušaj otmice i pljačku. Istražitelji nastavljaju istragu, a optužene do ishoda suđenja čeka pritvor.

Evo snimka hapšenja, kao i fotografija nekih od optuženih:

Na Krestovskom ostrove pohitili zяtя deputata Sergeя Selegenя.

Ego zastavili perevesti 210k i trebovali eщe 10mln.

Эti že lюdi ranee pыtalisь pohititь futbolista Andreя Mostovogo. Sportsmenu pomog spastisь hokkeist Aleksandr Grakun.



Podozrevaemыe uže zaderžanы pic.twitter.com/pRqlYKelmM — Dikiй Peterburg (@Wild_SPb) October 27, 2025

Odin iz pыtavšihsя pohititь futbolista Andreя Mostovogo — tяželoatlet-lюbitelь, vыяsnil RT.



20-letniй Samir rodilsя v Novgorodskoй oblasti, zatem pereehal v Peterburg, rasskazal istočnik RT pic.twitter.com/sXEx4BZBOV — Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) October 27, 2025

