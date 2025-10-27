STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
Stižu iz Rusije.
Naime, ispostavilo se da su otmičari veznog igrača Zenita i jednog biznismena iz Sankt Peterburga studenti Pomorske akademije, koji su dobili „ugovor“ od misterioznog poslodavca na Telegramu, koji se predstavio kao „Satanista“.
Ovi mladići snažne građe (ruski žargonski naziv za takve momke je „sportisti", jer rade na sopstvenoj fizičkoj snazi) prvobitno su pokušali da otmu Andreja Mostovoja u ulici Vjazovaja. Dva dana kasnije, sproveli su isti plan na zetu poslanika Državne dume Sergeja Selegena, tražeći otkup od 10 miliona rubalja (što je oko 108 hiljada evra).
Fudbaler se spasao, a onda...
U četvrtak, 23. oktobra, četvorica maskiranih napadača došla su do Mostovoja u Petrogradskom okrugu i pokušala da ga na silu uvedu u svoj Lend Kruzer, ali nisu uspeli. Pojedini ruski mediji pišu da mu je u bekstvu pomogao hokejaš Aleksandr Grakun.
Video zapis te scene, možete i vi da pogledate:
Za razliku od fudbalera Zenita, dva dana kasnije Selegen jeste otet i to u blizini prodavnice na Krestovskom ostrvu i odvezen ka ulici Sportivnaja. Otmičari su mu stavili lisice i, pod pretnjom daljeg nasilja i uz pretnju pištoljem, primorali ga da na njihov račun prebaci 210.000 rubalja od željenih 10 miliona rubalja.
Biznismenova supruga je trebalo da donese ostatak kao otkup, ali...
Na putu ka mestu primopredaje, policija je zaustavila japanski terenac i privela otmičare.
U automobilu su bila trojica mladića iz Sankt Peterburga (19-20 godina). Bili su studenti Morske tehničke akademije. Mladići su rekli da sebe smatraju „sportskim“, a portal "Meš" ističe da su neki od njih su imali „desničarske“ tetovaže sa Kolovratima.
Preko Telegrama, mladići su kontaktirali izvesnog „satanistu“, koji im je ponudio dobru zaradu. Sve što je trebalo da urade jeste da slede uputstva. Međutim, niko od njih nikada nije video svog „poslodavca“.
Istražni komitet Rusije je pokrenuo tri krivična postupka: otmicu, pokušaj otmice i pljačku. Istražitelji nastavljaju istragu, a optužene do ishoda suđenja čeka pritvor.
Evo snimka hapšenja, kao i fotografija nekih od optuženih:
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PALA ODLUKA! Evo ko će biti selektor Srbije u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo
27. 10. 2025. u 12:54
FUDBALSKI SVET ZATEČEN! Ibrahimović igra za reprezentaciju lažne države Kosovo
27. 10. 2025. u 10:24
CRVENA ZVEZDA PRELOMILA! Otkriveno da li Vladan Milojević ostaje na klupi šampiona Srbije
27. 10. 2025. u 12:37
RASULO U JUVENTUSU! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?
27. 10. 2025. u 12:48
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
KK PARTIZAN SE OGLASIO O TUČI "GROBARA" U ARENI! Ovo svaki navijač crno-belih treba da vidi!
Najnovije vesti iz tabora KK Partizan su prilično burne.
27. 10. 2025. u 18:08
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)