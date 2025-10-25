KATASTROFA LIVERPULA: Brentford šokirao "crvene" i produžio im agoniju
ŠTA se dešava sa Liverpulom? Delovalo je da je razbijanje Ajntrahta (5:1) u Ligi šampiona vratilo "crvene" na pravi put, ali umesto novog trijumfa, usledilo je novo razočarenje za šampiona Engleske, pošto je Brentford u 9. kolu Premijer lige slavio sa 3:2.
Izabranici Arnea Slota doživeli su četvrti vezani poraz u prvenstvu i sad je ozbiljno ugrožena odbrana titule, iako je još uvek rana faza sezone.
"Crveni" ne liče na ozbiljan tim, redom su ih tukli Kristal Palas (2:1), Čelsi (2:1), Mančester junajted (2:1) i Brentford (3:2).
Već posle pet minuta bilo je jasno da bi ovo moglo da bude novo mučno veče za navijače Liverpula. Dango Outara je uspeo da savlada Giorgija Mamardašvilija.
U idealnom trenutku, 45. minutu Kevin Šede je duplirao vođstvo domaće ekipe. Ipak, to nije bilo sve od golova u prvom poluvremenu. Igrao se četvrti minut nadoknade kad je Miloš Kerkez smanjio na 2:1.
Očekivalo se da Liverpul krene u totalno ofanzivu ne bi li najpre izjednačio, a potom i preokrenuo. Ipak, desilo se suprotno. Nesmotren je bio Virdžil van Dajk koji je u kaznenom prostoru faulirao rivala.
Nakon reakcije iz VAR sobe sudija Tim Robinson je pokazao za na belu tačku, a siguran sa 11 metara bio je Igor Tijago.
Tu nije bio kraj uzbuđenjima. Nadu gostima da mogu da izbegnu poraz ulio je Mohamed Salah koji je u 89. minutu zatresao mrežu doskorašnjeg saigrača Kaomjana Kelehera.
Do kraja utakmice se rezultat ipak nije promenio, pa su "pčelice" stigle do velika tri boda, a "crveni" su produžili agoniju.
Liverpul je šesti na tabeli Premijer lige sa 15 bodova, dok je Brentford na 10. mestu sa 13.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: Džered Batler stigao u Beograd (VIDEO)
25. 10. 2025. u 16:54
OVO JE NEKI DRUGI JUNAJTED: "Crveni đavoli" nastavili da ređaju pobede u Premijer ligi
25. 10. 2025. u 20:43
CRVENA ZVEZDA NE STAJE: Crveno-beli razbili Megu i nastavili niz pobeda
25. 10. 2025. u 22:00
ZVEZDAŠI, RADUJTE SE: Katai završava karijeru u crveno-belom dresu
25. 10. 2025. u 15:43
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)