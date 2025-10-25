KATASTROFA LIVERPULA: Brentford šokirao "crvene" i produžio im agoniju

ŠTA se dešava sa Liverpulom? Delovalo je da je razbijanje Ajntrahta (5:1) u Ligi šampiona vratilo "crvene" na pravi put, ali umesto novog trijumfa, usledilo je novo razočarenje za šampiona Engleske, pošto je Brentford u 9. kolu Premijer lige slavio sa 3:2.

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Arnea Slota doživeli su četvrti vezani poraz u prvenstvu i sad je ozbiljno ugrožena odbrana titule, iako je još uvek rana faza sezone.

"Crveni" ne liče na ozbiljan tim, redom su ih tukli Kristal Palas (2:1), Čelsi (2:1), Mančester junajted (2:1) i Brentford (3:2).

Već posle pet minuta bilo je jasno da bi ovo moglo da bude novo mučno veče za navijače Liverpula. Dango Outara je uspeo da savlada Giorgija Mamardašvilija.

U idealnom trenutku, 45. minutu Kevin Šede je duplirao vođstvo domaće ekipe. Ipak, to nije bilo sve od golova u prvom poluvremenu. Igrao se četvrti minut nadoknade kad je Miloš Kerkez smanjio na 2:1.

Očekivalo se da Liverpul krene u totalno ofanzivu ne bi li najpre izjednačio, a potom i preokrenuo. Ipak, desilo se suprotno. Nesmotren je bio Virdžil van Dajk koji je u kaznenom prostoru faulirao rivala.

Nakon reakcije iz VAR sobe sudija Tim Robinson je pokazao za na belu tačku, a siguran sa 11 metara bio je Igor Tijago.

Tu nije bio kraj uzbuđenjima. Nadu gostima da mogu da izbegnu poraz ulio je Mohamed Salah koji je u 89. minutu zatresao mrežu doskorašnjeg saigrača Kaomjana Kelehera.

Do kraja utakmice se rezultat ipak nije promenio, pa su "pčelice" stigle do velika tri boda, a "crveni" su produžili agoniju.

Liverpul je šesti na tabeli Premijer lige sa 15 bodova, dok je Brentford na 10. mestu sa 13.

