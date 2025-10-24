Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE: Vojvodina razbila Napredak, produžena agonija Kruševljana

Časlav Vuković

24. 10. 2025. u 18:04

FUDBALERI Vojvodine ubedljivo su pobedili Napredak sa 4:1 u Kruševcu u 13. kolu Superlige Srbije.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војводина разбила Напредак, продужена агонија Крушевљана

N.Mihajlović

Izabranici Miroslava Tanjge su sve rešili posle 19 minuta kad je na semaforu stajalo 3:0, a strelci su bili Dragan Kokanović, Milutin Vidosavljević i Milan Kolarević.

Tim sa severa naše zemlje je na 4:0 povisio u 42. minutu kada je mrežu rivala zatresao Lazar Ranđelović.

Počasni pogodak za Napredak postigao je Mateja Bubanj u 53. minutu. "Čarapani" su tako nastavili loš niz, ovo im je bio šesti uzastopni poraz.

Takođe, ekipa iz Kruševca ima samo jednu pobedu, ostvarenu 31. avgusta protiv IMT-a (3:1).

Napredak je na poslednjem 16. mestu na tabeli sa svega sedam bodova, Vojvodina je na trećem mestu sa 24.

