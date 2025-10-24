"IMAJU OZBILJNU KILOMETRAŽU": Ovako je trener Železničara Koković najavio duel sa Čukaričkim (VIDEO)

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja od utakmice sa Čukaričkim u 13. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije, koja se u subotu od 18 sati igra na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

FOTO: FK Železničar Pančevo `

– U goste nam sutra dolazi ekipa Čukaričkog, ekipa koja sigurno po kvalitetu spada u sam vrh Superlige Srbije. Taj tim je sastavljen od igrača koji imaju, da tako kažem, ozbiljnu kilometražu kako u domaćoj ligi, tako i na višem, pa i na vrhunskom nivou. Ima tu puno individualnih sposobnosti, puno liderstva, puno, kao što sam već rekao, individualnog kvaliteta. Sigurno je da je reč o ekipi koja zaslužuje maksimalan respekt i mi se u tom tonu spremamo za njih – počeo je izlaganje Koković.

Meč sa Čukaričkim dolazi posle poraza od Mladosti u Lučanima.

– U toj utakmici smo pružili partiju slabiju od očekivane. U dosadašnjem delu prvenstva nismo imali tako blede partije na strani. To nije problem koji nam se ponavlja, ali je činjenica da smo izgledali nešto lošije nego inače. Do te utakmice sa Lučanima jedini poraz na strani imali smo od Crvene zvezde, tako da to nije nešto što mene zabrinjava niti nešto što se ponavlja kroz prvenstvo. Moramo da istaknemo da je naš kadar od 20 igrača najmlađi u Superligi i da će kao takav biti sklon oscilacijama. Na meni i mom stručnom štabu je da te oscilacije svedemo na minimum. Još jednom, maksimalan respekt prema sutrašnjem protivniku – na nama je da pokažemo reakciju u odnosu na prošlu utakmicu i da pokušamo da se domaćoj publici predstavimo u najboljem mogućem izdanju.

Poziva Koković navijače.

– Ovo je za mene prilika da pozovem sve ljubitelje fudbala u Pančevu, svakoga ko želi da gleda lep i atraktivan fudbal. Očekujem utakmicu koja će biti napadačka sa obe strane, atraktivna i zanimljiva – ljudi će svakako imati šta da vide. Još jednom, pozivam sve koji vole fudbal i kojima je ovaj klub u srcu da dođu sutra i da nas podrže.

Neće strateg Železničara moći da računa na sve igrače.

– Zdravstveni bilten je nešto lošiji nego prethodne nedelje i svih ovih nedelja. Postoji nekoliko igrača koji imaju hronične probleme, kao i nekoliko sa novim povredama. Učinićemo sve da tu kadrovsku situaciju poboljšamo koliko god možemo do sutrašnje utakmice, ali svakako neću moći da računam na sve igrače.

U narednih osam dana, Pančevce čekaju tri meča. Posle Čukaričkog, slede gostovanja Javoru u Ivanjici u šesnaestini finala kupa, pa put u Novi Pazar.

– Raspored je izazovan. Ne samo zbog dugih putovanja, već i zato što se stvarno radi o kvalitetnim protivnicima – tri utakmice u osam dana. Međutim, raspolažem dovoljno širokim i kvalitetnim rosterom i siguran sam da ćemo u svakoj od te tri utakmice biti na maksimumu svojih mogućnosti – zaključio je Koković.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć