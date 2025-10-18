GOLMAN ZVEZDE, MATEUS ZA "NOVOSTI": Branio bih za Srbiju, ali "orlovi" imaju dobre "jedinice"

NE dešava se često da neki stranac za kratko vreme osvoji naše ljubitelje fudbala autoritativnom pojavom, snažnim karakterom i pre svega - odličnim odbranama. Golmanu Crvene zvezde Mateusu (33) je pošlo za rukom da posle samo par meseci svi za njega kažu da je kao pojačanje pun pogodak.

FOTO: Z. Jovanović

Brazilac se oseća lepo na beogradskoj "Marakani" kao da je godinama tu.

- Srećan sam u Zvezdi, u Beogradu i Srbiji, isto tako se osećaju moja žena i naše četvoro dece. Svi su nas toplo primili i zato je i ovaj početak ispao kako se samo poželeti može. Pre dolaska u Beograd, bili smo u Amsterdamu šest meseci, dok sam branio za Ajaks, koji je kao i Zvezda, veliki klub. Bilo je to lepo iskustvo, ali su Holanđani rezervisaniji, dok su ljudi ovde srdačniji i prijatniji, slično kao u Brazilu i Portugaliji. Zato želim da se svima odužim, moja dužnost prema klubu i navijačima je još veća. Nastaviću još više da radim kako bih bio još bolji i pre svega, što sa Zvezdom imam velike planove - iskren je Mateus u razgovoru za "Novosti".

Koliko je, "iz prve", zavoleo Srbiju, pokazalo se i kada smo ga pitali da li bi branio za našu selekciju. Jer, iako je golman visoke klase, ni Brazil, a ni Portugalija se još nisu setili da ga pozovu.

- Zašto da ne, prihvatio bih poziv da stanem na gol srpske selekcije. Naravno, svestan sam da će se to teško desiti, jer imate odlične "jedinice". Đorđe Petrović i Vanja Milinković-Savić su se dokazali u najjačim evropskim ligama, nije mala stvar biti u Čelsiju, pa Bornmutu, ili deo šampionske ekipe u Italiji. Nadao sam se da će me Portugalija pozvati, jer sam tamo od 22. godine, ali i sada sa 33 mislim da ima vremena za mene i da ću ispuniti želju koju ima svaki fudbaler, a to je da jednog dana postane reprezentativac - ne odustaje momak rođen u Belo Horizonteu.

FOTO: Tanjug/AP

U Zvezdi se od starta nametnuo kao lider, često komunicira sa saigračima na utakmici, nekad ume i da ih glasno dobro prodrma.

- Za mene je prirodno da kao golman u nekim situacijama komandujem odbranom, sa trakom ili bez nje. U Bragi sam od 11 godina provedenih u klubu sedam bio kapiten. I kada se desi da podviknem, to radim iz želje da dam savet, pomognem saigračima, kako bi se bolje snašli i rešili neku kritičnu situaciju. Sebe doživljavam kao iskusnog golmana, koji uvek može da uči i napreduje. Zato je moja glavna deviza rad, rad i samo rad, svaki dan treba iskoristiti da budeš bolji. To sam naučio i od mojih uzora iz mlađih dana Dide i Bufona, golmana stare škole sa dugim i uspešnim karijerama.

Slatko se nasmejao na pitanje da li često fintira protivničke napadače i "šalje ih po burek", kao što je to uradio protiv Seltika, posle čega je skočila čitava "Marakana".

- Volim najviše da sve radim bez rizika, sigurnost je bitna za svakog golmana. Tada je protiv Seltika bio trenutak da napravim "lažnjak" jer se njihov igrač snažno zaleteo. Drago mi je što se taj potez svideo navijačima, ali ću se truditi da ga ne ponavljam često. Umem i ja da igram. Da nisam golman, bio bih vezista, kao moj stariji brat Moizes. Brazilci imaju dar od Boga za loptu i fudbal, na čemu smo mu zahvalni. Ja sam kao mali stalno maštao da ću uspeti u ovom sportu i zadovoljan sam svojom misijom.

Brazilskog šarma i "žoge bonito" ima dosta i u ovom Zvezdinom timu, ne samo što su tu i njegovi zemljaci Rodrigao i Duarte.

- Imamo odličan tim, sa dosta dobrih tehničara. Znam i da Kataija zovu Magiko, nije slučajno dobio taj nadimak, samo što ne želim nikoga da izdvajam, jer je ekipa uvek na prvom mestu. Pored nas trojice Brazilaca, portugalski pričaju još Milson i Handel, što nam je pomoglo da se bolje snađemo, družimo se i porodično. Naučio sam i neke osnovne srpske reči kako bih unapredio komunikaciju sa saigračima i trenerima.

Sudbina je udesila da Zvezda sledeći meč u 3. kolu Lige Evrope igra baš protiv Brage, tima u kojem je Mateus legenda, jedini golman u istoriji sa više od 300 zvaničnih mečeva.

- Biće veoma emotivno, u Bragi sam se oženio i zasnovao porodicu, tamo imam mnogo prijatelja. Drago mi je što ću ih ponovo videti, pričao sam sa Rikardom Ortom i drugim igračima Brage, radujemo se svi ovom susretu. Međutim, na terenu neće biti sentimentalnosti, poručio sam svima da sa Zvezdom dolazim po pobedu i tri boda. Nama su potrebniji, Braga ima maksimalan učinak u prva dva kola, dobila je Fejenord i Seltik, pa bi mogla malo da prikoči. Šalu na stranu, čeka nas još jedna veoma teška utakmica u Evropi.

Uprkos lošijem startu, Brazilac je uveren da će Zvezda ostvariti dobre rezultate na međunarodnoj sceni.

- Osvojili smo samo bod, iako smo zaslužili mnogo više posle kvalitetnih partija sa Seltikom i Portom. Sve će doći na svoje mesto, pred nama je još šest utakmica. Imamo kvalitet, možemo sa svima da igramo i verujem da ćemo se plasirati u sledeću fazu Lige Evrope. Idemo korak po korak, ovaj tim se još uigrava i tek treba da pokaže pravu snagu.

Pruža mu se i velika prilika da prvi put postane šampion.

- Sa Bragom sam osvojio četiri kup trofeja, u dramatičnom finišu prošle sezone Ajaks nije sačuvao prvo mesto. Zato silno želim da osvojim titulu sa Zvezdom i srećan sam što imamo sve pobede u prvenstvu. Moj glavni cilj je da ostavim dubok trag ovde, Zvezdu doživljavam kao svoju porodicu i svima nam je veoma stalo da donesemo mnogo lepih trenutaka našim sjajnim navijačima - završio je Mateus.

Prve rukavice od brata

NAJVEĆI "krivac" što je Mateus postao golman je njegov četiri godine stariji brat Moizes.

- Odmah me je "bacio" na gol, da ima kome da šutira, kupio mi je i prve rukavice. On je kao vezista napravio lepu karijeru. Meni se odmah svidelo da budem golman, videlo se da imam talenta. I moja dva sina najviše vole kada su na Zvezdinom stadionu, privlači ih fudbal. Povukli su na strica, što je dobro, nisam za to da budu golmani kao ja - opet se nasmejao Mateus.

Hteo ga i Mančester junajted

NE žali mnogo Mateus što je svojevremeno Braga odbila deset miliona evra od Mančester junajteda za njegov transfer:

- Ponuda nije prihvaćena, nisam se razočarao. Bog pravi savršene planove i nije slučajno što sam sada u Zvezdi.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć