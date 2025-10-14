Fudbal

I OVO SE DEŠAVA U FUDBALU: Pacov prekinuo utakmicu Vels - Belgija (VIDEO)

Časlav Vuković

14. 10. 2025. u 15:46

BELGIJA je u Kardifu pobedila Vels sa 4:2, a jedan neverovatan detalj je obeležio ovu utakmicu.

FOTO: Profimedia

Naime, u 66. minutu na teren je ušao pacov i prekinuo meč. Glodar je šetao po terenu, pa je arbitar Danijel Zibert bio prinuđen da na kratko prekine susret.

Publika ga je primetila, a posebno je bilo zanimljivo kad je golman "crvenih đavola", Tivo Kurtoa, počeo da ga juri po terenu.

On je nije uspeo da ga uhvati, ali ga je napadač Velsa Brenan Džonson isterao i nakon toga se susret nastavio.

Podsetimo, Belgija je prva na tabeli u grupi J sa 14 bodova, ima jedan više od Severne Makedonije, ali i utakmicu manje.

