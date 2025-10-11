FUDBALSKA reprezentacija Srbije igra meč godine i to protiv reprezentacije Albanije. Susret se igra u Leskovcu, a oči celog regiona biće uprte u dešavanja na jugu zemlje.

SRBIJA i Albanija sastaju se u Leskovcu u 20.45. Susret možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

SRBIJA - ALBANIJA (početak u 20.45)

SRBIJA - ALBANIJA Stadion: "Dubočica", Leskovac. Sudija: Ištvan Kovač (Rumunija) Srbija: Albanija:

UOČI MEČA

Razvoj situacije u grupi "K" je takav da bi već ovaj meč mogao da reši pitanje druge pozicije koji garantuje baraž. Englezi su pokazali na terenu da su sa pravom favoriti.

Bez gostujućih navijača, utakmica visokog rizika

Znalo se da albanski navijači neće moći da dođu u Leskovac, dok je Srbija zbog incidenata na meču sa Engleskom kažnjena sa 80.000 franaka i smanjenjem kapaciteta stadiona "Dubočica".

Nakon toga je meč proglašen utakmicom najvišeg bezbednosnog rizika, a FSS je odlučio da karte za susret neće biti u prodaji.

Fokus sa fudbala pomeren je i hapšenjem Albanca koji je pokušao da u Srbiju unese majice, zastave i kape sa obeležjima terorističke organizacije UČK.

Oslabljena Srbija pred velikim izazovom

"Orlovi" su u dosadašnjem delu kvalifikacija pobedili Andoru i Letoniju, remizirali sa Albanijom i zabeležili ubedljiv poraz od Engleske u prethodnom kolu.

Piksi računa na sledeće igrače

Golmani: Vanja Milinković-Savić, Đorđe Petrović, Predrag Rajković i Dragan Rosić.

Defanzivci: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Jan-Karlo Simić i Veljko Milosavljević.

Sredina terena: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Stefan Mitrović, Aleksandar Stanković, Filip Ugrešić i Dejan Zukić.

Napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Andrej Ilić.

U napadu je pak bilo dosta muke. Ne podseća Srbija na ekipu koja je po Piksijevom dolasku igrala na gol više, ali i dalje nije napravila kiks koji bi je ostavio bez šanse da ode na Mundijal.

Stojkovića može da brine i kadrovska situacija. Saša Lukić i Nikola Milenković neće biti u sastavu, zbog kartona, čime Srbija gubi važan oslonac.

Ukoliko u nastavku kvalifikacija ne bude većih iznenađenja, Srbiju bi i remi odveo na Svetsko prvenstvo, ali bi trijumf nad Albanijom otklonio gotovo sve sumnje o drugom mestu u grupi.

Reč selektora Dragana Stojkovića Piksija: "Da obradujemo naciju pobedom"

- Očekuje nas težak meč. Jedan sportski rival, Albanija. Izuzetno dobra ekipa. Očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija utakmica što se tiče plasmana u grupi. Znamo važnost utakmice. Ono što je veoma važno, igrači su veoma mirni, staloženi, dočekujemo meč potpuno spremni da obradujemo naciju pobedom. Želimo da se tradicija u Leskovcu nastavi. Ovde se dobro osećamo, imamo dobru podršku, trudićemo se da na terenu opravdamo očekivanja. Uz borbenost koja je neophodna, da obradujemo gledaoce kraj malih ekrana i na stadionu. Uslovi su odlični, sve je spremno za spektakl, započeo je izlaganje Stojković.

Osvrnuo se Piksi i na zivžduke navijača koji su se mogli čuti tokom utakmice sa Engleskom u prethodnom kolu.

- Ako pobedimo, biću heroj nacije. jel tako? Zvižduci na Marakani nisu bili fudbalski, imali su političku konotaciju koja mene ne interesuje. Nije bilo prijatno to čuti. Pred Englesku smo bili u igri. Sve je bezveze ispalo, ali nema veze. Razmišljamo kako da pobedimo sutra utakmicu. Ljudi će doći da pokažu ljubav prema naciji i ovim momcima, da ih podrže od početka do kraja. Rival je Albanija, bićemo mirni, koncentrisani na teren i to je jedino važno za nas, rekao je selektor Srbije.

Međusobni susreti

Srbija i Albanija do sada su odigrale tri utakmice, ali nijedan nije bio važan kao što će biti ovaj u Leskovcu.

Prvi će se međutim veoma dugo pamtiti. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine se desio incident sa dronom, zbog kog je utakmica prekinuta, a bodovi kasnije dodeljeni Albancima.

Fotografija Stefana Mitrovića koji spušta letelicu sa albanskom zastavom postala je jedna od najpoznatijih u istoriji srpskog fudbala.

U revanšu u Tirani je Srbija bila bolja sa 2:0 golovima Aleksandra Kolarova i Adema Ljajića u završnici duela.

Treći susret odigran je u junu ove godine, a golova nije bilo. Đorđe Petrović se istakao odbranjenim penalom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Kovač deli pravdu

Ištvan Kovač iz Rumunije biće glavni sudija meča, a pomagaće mu Mihai Marika i Ferenc Tunjogi.

Uefa za četvrtog arbitra delegirala Horacija Fešnika, takođe iz Rumunije. U VAR sobi će sedeti Nemci Bastijan Dankert i Paskal Miler.

