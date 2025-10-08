NIKO KAO RONALDO! Kristijano postao prvi fudbaler milijarder
Portugalski reprezentativac i igrač Al Nasra Kristijano Ronaldo prvi je fudbaler koji je postao milijarder, objavio je danas Blumberg.
Prema procenama njujorške agencije, vrednost Ronaldove imovine iznosi 1,4 milijarde dolara.
Bogatstvo portugalskog fudbalera je poraslo zahvaljujući produženju saradnje sa Al Nasrom i unosnim višegodišnjim sponzorskim ugovorima.
Ronaldo (40) je krajem maja produžio ugovor sa Al Nasrom do 30. juna 2027. godine.
Portugalski fudbaler je član Al Nasra od 2023. godine, a pre toga je igrao za Mančester junajted, Juventus, Real i Sporting.
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)