NIKO KAO RONALDO! Kristijano postao prvi fudbaler milijarder

08. 10. 2025. u 14:30

Portugalski reprezentativac i igrač Al Nasra Kristijano Ronaldo prvi je fudbaler koji je postao milijarder, objavio je danas Blumberg.

Prema procenama njujorške agencije, vrednost Ronaldove imovine iznosi 1,4 milijarde dolara.

Bogatstvo portugalskog fudbalera je poraslo zahvaljujući produženju saradnje sa Al Nasrom i unosnim višegodišnjim sponzorskim ugovorima.

Ronaldo (40) je krajem maja produžio ugovor sa Al Nasrom do 30. juna 2027. godine.

Portugalski fudbaler je član Al Nasra od 2023. godine, a pre toga je igrao za Mančester junajted, Juventus, Real i Sporting.

Pročitajte više

