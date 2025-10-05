Fudbal

IMT U POSLEDNJIM SEKUNDAMA MEČA DO TRIJUMFA: "Traktoristi" iz penala savladali Spartak iz Subotice

Filip Milošević

05. 10. 2025. u 19:28

Fudbaleri IMT-a savladali su Spartak u 11. kolu Superlige Srbije sa 1:0.

ИМТ У ПОСЛЕДЊИМ СЕКУНДАМА МЕЧА ДО ТРИЈУМФА: Трактористи из пенала савладали Спартак из Суботице

FOTO: A. Ilić

Tim sa Novog Beograda je do trijumfa golom iz penala Vasilija Novičića u 96. minutu

Kolarić je bio tragičar, pošto je nešto ranije igrao rukom u svom šesnaestercu.

IMT je stigao do 13. boda i nalazi se na 10. mestu, dok je Spartak ostao na devet osvojenih poena i trenutno je pretposlednji na tabeli.

