IMT U POSLEDNJIM SEKUNDAMA MEČA DO TRIJUMFA: "Traktoristi" iz penala savladali Spartak iz Subotice

Fudbaleri IMT-a savladali su Spartak u 11. kolu Superlige Srbije sa 1:0.

FOTO: A. Ilić

Tim sa Novog Beograda je do trijumfa golom iz penala Vasilija Novičića u 96. minutu

Kolarić je bio tragičar, pošto je nešto ranije igrao rukom u svom šesnaestercu.

IMT je stigao do 13. boda i nalazi se na 10. mestu, dok je Spartak ostao na devet osvojenih poena i trenutno je pretposlednji na tabeli.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja