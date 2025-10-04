Fudbal

PAUNOVIĆU BAŠ NE IDE: Treći poraz Ovijeda u tri kola

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 18:23

Fudbaleri Levantea pobedili su Real Ovijedo sa 2:0 u meču osmog kola La Lige.

FOTO: Profimedia

Trijumf na gostovanju kod Valensije (2:1) prekinuo je niz od tri poraza, ali Real Ovijedo nije uspeo da se nasloni na ta tri boda.

Drugi tim sa slepim mišem na grbu je savladao ekipu Veljka Paunovića i to kao gost. Golove za Levante su postigli Karlos Alvarez u 30. i Eta Ejong u 72. minutu.

Levante je na osam bodova i u narednom kolu dočekuje Rajo Valjekano.

Real Ovijedo ostaje na dve pobede uz šest poraza, sledeći rival im je Espaljol.

