PAUNOVIĆU BAŠ NE IDE: Treći poraz Ovijeda u tri kola
Fudbaleri Levantea pobedili su Real Ovijedo sa 2:0 u meču osmog kola La Lige.
Trijumf na gostovanju kod Valensije (2:1) prekinuo je niz od tri poraza, ali Real Ovijedo nije uspeo da se nasloni na ta tri boda.
Drugi tim sa slepim mišem na grbu je savladao ekipu Veljka Paunovića i to kao gost. Golove za Levante su postigli Karlos Alvarez u 30. i Eta Ejong u 72. minutu.
Levante je na osam bodova i u narednom kolu dočekuje Rajo Valjekano.
Real Ovijedo ostaje na dve pobede uz šest poraza, sledeći rival im je Espaljol.
