TUGA! Preminula legenda Real Madrida
TUŽAN dan na Santijago Bernabeu!
Legendarni španski golman Hose Arakistajn preminuo je u 88. godini života, ostavivši iza sebe bogatu fudbalsku karijeru i neizbrisiv trag u istoriji Real Madrida.
U redove Kraljevskog kluba stigao je 1961. godine, a za narednih sedam sezona zabeležio je 97 nastupa. Tokom tog perioda osvojio je šest titula prvaka Španije, Kup kralja 1962. i istorijski Kup šampiona 1966. godine, kada je Real u finalu u Briselu savladao Partizan rezultatom 2:1 nakon velikog preokreta.
Arakistajn je 1962. godine bio deo nacionalnog tima Španije na Svetskom prvenstvu u Čileu, a iste sezone proglašen je i za najboljeg golmana domaće lige, što je potvrda njegove izuzetne klase i značaja za španski fudbal.
