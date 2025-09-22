HITNO SE OGLASILI IZ HUMSKE! Vanredno saopštenje Partizana

Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem usled odluke o promeni domaćeg terena OFK Beograda za predstojeći okršaj dva tima u 10. kolu Super lige Srbije.

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Umesto u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, gde je OFK Beograd do sada bio domaćin, meč protiv Partizana odigraće se u Zaječaru na stadionu "Kraljevica", što je zasmetalo crno-belima.

"Fudbalski klub Partizan izražava nezadovoljstvo povodom odluke Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmica između OFK Beograda i našeg kluba odigra u Zaječaru, umesto u Staroj Pazovi, gde je naš rival prijavljen kao domaćin.

Smatramo da je odluka doneta na neprofesionalan način, bez prethodne konsultacije sa FK Partizan, što je neprihvatljivo u okvirima takmičarskog sistema koji bi trebalo da počiva na principima korektnosti i transparentnosti. Posebno ističemo da je klub o ovoj odluci obavešten u subotu, na sam dan odigravanja 'večitog derbija', što dodatno potvrđuje nekorektnost i nepoštovanje prema našem klubu.

FK Partizan očekuje da se odluke od značaja donose uz puno uvažavanje svih klubova i uz obavezno uključivanje u proces konsultacija, kako bi se očuvala regularnost takmičenja i integritet srpskog fudbala", stoji u saopštenju.