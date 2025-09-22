HITNO SE OGLASILI IZ HUMSKE! Vanredno saopštenje Partizana
Fudbalski klub Partizan oglasio se saopštenjem usled odluke o promeni domaćeg terena OFK Beograda za predstojeći okršaj dva tima u 10. kolu Super lige Srbije.
Umesto u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, gde je OFK Beograd do sada bio domaćin, meč protiv Partizana odigraće se u Zaječaru na stadionu "Kraljevica", što je zasmetalo crno-belima.
"Fudbalski klub Partizan izražava nezadovoljstvo povodom odluke Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmica između OFK Beograda i našeg kluba odigra u Zaječaru, umesto u Staroj Pazovi, gde je naš rival prijavljen kao domaćin.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Smatramo da je odluka doneta na neprofesionalan način, bez prethodne konsultacije sa FK Partizan, što je neprihvatljivo u okvirima takmičarskog sistema koji bi trebalo da počiva na principima korektnosti i transparentnosti. Posebno ističemo da je klub o ovoj odluci obavešten u subotu, na sam dan odigravanja 'večitog derbija', što dodatno potvrđuje nekorektnost i nepoštovanje prema našem klubu.
FK Partizan očekuje da se odluke od značaja donose uz puno uvažavanje svih klubova i uz obavezno uključivanje u proces konsultacija, kako bi se očuvala regularnost takmičenja i integritet srpskog fudbala", stoji u saopštenju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
KAKAV POTEZ! Zvezda premije od pobede u večitom derbiju donirala u humanitarne svrhe
22. 09. 2025. u 12:46
"NE IZMIŠLjAJTE DRAME"! Evo zbog čega Elšnik nije slavio gol u večitom derbiju
22. 09. 2025. u 10:03
LjUDI, DA LI STE NORMALNI? Predrag Mijatović grmi posle haosa u loži Partizana
22. 09. 2025. u 08:50
"MENI JE ZVEZDA SVE U ŽIVOTU": Leković nakon pobede crveno-belih u večitom derbiju
21. 09. 2025. u 08:33
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
Komentari (0)