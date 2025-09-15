VRAĆAMO PUBLIKU NA TRIBINE : Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba fudbalera Vojvodine
POBEDA nad Čukaričkim na „Karađorđu“, u subotu posle preokreta od 0:1 do 3:1, i privremeni boravak na vrhu tabele, pokazatelj su da fudbaleri Vojvodine žele i da mogu da budu na čelnoj poziciji.
To potvrđuje Miroslav Tanjga, strateg Novosađana i naglašava da su njegovi izabranici pokazali dodatni kvalitet i karakter, jer je, kako je rekao, Vojvodina u prošlosti takve utakmice gubila.
– Pokazali smo i da hoćemo na vrh i smatram da igrom dovodimo navijače na stadion. Biti lider na tabeli dobro zvuči, ali na toj poziciji bi trebalo da budemo na kraju. U duelu sa Čukaričkim odigrali smo odlično u završnih 35 minuta, jer smo prvo poluvreme bukvalno prespavali ... a u nastavku napravili penal i tek posle izmena počeli da igramo po dogovoru. Na kraju je pola sata bilo dovoljno da postignemo tri gola– rekao je Tanjga.
Dvostruki strelac u tom meču, Džon Meri, najpre je poravnao a zatim i prednost koju je doneo njegov saigrač Lazar Ranđelović, uvećao za konačnih 3:1.
– Doneti pobedu klubu je fantastičan osećaj, neverovatna stvar. Radimo sjajno i rezultati su odraz toga. Uživam što smo u vrhu tabele i želimo tu i da ostanemo jer je Vojvodini mesto svake sezone u Evropi i hoćemo da to postane standard za naš klub– kaže Meri koji se posle devet godina vratio na fudbalski centar „Vujadin Boškov“.
