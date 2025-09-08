KAKVA BAHATOST! Evo šta su Englezi odlučili pred polazak u Srbiju na megdan Piksijevim "orlovima" u borbi za Svetsko prvenstvo!
Fudbalska reprezentacija Engleske je pred svoj dolazak u Beograd na megdan "orlovima" selektora Dragana Stojkovića Piksija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo donela jednu nesvakidašnju odluku.
Naime, izabranici nemačkog stratega Tomasa Tuhela - uopšte neće trenirati na terenu Marakane do samog meča sa Srbima.
Iako je uobičajeno da se "oseti igralište" na kome će se odvijati važan, možda presudan meč u borbi za Mundijal, Englezi su odlučili da u Beogradu ne treniraju. Već - da po terenu prošetaju!
Da, da prošetaju.
Čak su na tu svoju šetnju pozvali novinare, koji će moći nekoliko minuta da snimaju kako se Englezi šetaju po travi najvećeg sportskog objekta u Srbiji.
Šetnja je zakazana za 19.30, posle čega će se u medija centru stadiona "Rajko Mitić", počev od 19.45, održati engleska konferencija za štampu.
Tuhelovi izabranici su poslednji trening odradili kod svoje kuće, danas od 10.30 po lokalnom vremenu, a onda se uputili ka avionu za Srbiju...
Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?
Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.
Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.
Poraz jeste, ali - ne strašan.
Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.
Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.
Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.
Ne propustite!
TI MENI, JA TEBI, A ONI NE ZNAJU GDE JE LOPTA! Ovako je Srbija povela protiv Letonije u borbi za Svetsko prvenstvo! (VIDEO)
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|4
|4
|0
|0
|8:0
|12
|Srbija
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
KAKVA BAHATOST! Evo šta su Englezi odlučili pred polazak u Srbiju na megdan Piksijevim "orlovima" u borbi za Svetsko prvenstvo!

08. 09. 2025. u 12:10
08. 09. 2025. u 12:10
