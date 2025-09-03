"ŠTA, TI ŠIRIŠ RUKE? I DALJE SI PROMAŠAJ"! Legendarni Italijan brutalno udario na Dušana Vlahovića
Antonio Kasano ima nešto protiv Dušana Vlahovića.
Jednostavno, prečesto uzima srpskog reprezentativca u ustu i gotovo uvek je maliciozan i netrpeljiv prema Beograđninu. Ponovo nije štedeo Vlahovića, na čiju je adresu uputio mnogo negativnih reči…
Podsećanja radi, Dušan Vlahović je celo leto bio na izlaznim vratima Juventusa, a u prva dva kola novog prvenstva postigao već dva gola za "staru damu" i najzaslužniji je odličan početak sezone.
Iako mnogi ne žele to da vide, Vlahović ima šta da pokaže Juventusu kao i navijačima koji su ga otpisali, tako da je "raširio ruke" posle ovih golova, poručujući time jasno da je potrebno da mu ukažu malo više poštovanja.
Zbog ovakvog poteza odmah ga je prozvao legendarni italijanski napadač Antonio Kasano:
- Moj utisak je sledeći: pošto Vlahović ne odlazi, Juventus ima obavezu ili da ga koristi ako misle da je to ispravno, ali u stvari time prave uslugu Vlahoviću... Pa Vlahović je Juventusu napravio s*anje, jer je rekao: ‘Ja ostajem ovde’. A Vlahović, gledajući kako se ponaša - doveden je za ogromne pare, dobija ogroman novac, a već tri godine igra loše... I sada je kao dao dva gola, pa širi ruke kao da je kralj, a u stvari ostaje promašaj. I dalje je promašaj. I dalje uzima pare".
Zbog toga Kasano ima poruku za Vlahovića:
- Da sam na mestu Juventusa, rekao bih mu: Dobro, pošto si hteo da ostaneš, praviš se pametan, dao si dva gola - lepo, ostaješ tu do sledećeg juna, dogovori se s kim hoćeš i sedi kući. Dragi Vlahoviću, pošto smo ti mi dali više nego što si ti dao nama: sedi kući".
Vlahović ćuti i trpi, čeka epilog cele situacije koja će se ubrzo rešiti, nadamo se najbolje po srpskog fudbalera.
