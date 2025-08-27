KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
Iako postoje naznake da su pojedine pristalice Pafosa krive za prebijanje fudbalera Zvezde, sama navijačka grupa koja prati kiparskog prvaka je bila i više nego dobronamerno nastrojena prema gostima iz Beograda.
Štaviše, otišli su Pafosovi najvatreniji navijači korak dalje.
Na svojoj tribini su izneli veliki transparent na kome je ćirilicom bilo ispisano: "Kosovo je Srbija!", a na tome se nisu zaustavili.
Kako su naspram njih, na drugoj strani "Alfamega" stadiona bile Zvezdine "delije", u jednom trenutku su Kiprani, držeći pomenuti transparent, povikali "Kosovo!", a zvezdaši su im odgovorili "Srbija!".
Tako su se nekoliko puta dovikivali, da je stadionom grmelo "Kosovo = Srbija! Kosovo = Srbija!"
Evo i video snimka sa lica mesta:
Imajući u vidu da su sa "delijama" bili i Grci, iz njima bratske navijačke grupe koja bodri atinski Olimpijakos, a da su nedavno i Poljaci, navijači Leha, imali veliki transparent Kosovo je Srbija... sve je više zemalja i sve je više ljudi širom Evrope koji se ne libe da javno kažu istinu:
Južna srpska pokrajina je sastavni deo Srbije.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
