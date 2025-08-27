KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)

Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.

FOTO: Ata images

Iako postoje naznake da su pojedine pristalice Pafosa krive za prebijanje fudbalera Zvezde, sama navijačka grupa koja prati kiparskog prvaka je bila i više nego dobronamerno nastrojena prema gostima iz Beograda.

Štaviše, otišli su Pafosovi najvatreniji navijači korak dalje.

Na svojoj tribini su izneli veliki transparent na kome je ćirilicom bilo ispisano: "Kosovo je Srbija!", a na tome se nisu zaustavili.

Kako su naspram njih, na drugoj strani "Alfamega" stadiona bile Zvezdine "delije", u jednom trenutku su Kiprani, držeći pomenuti transparent, povikali "Kosovo!", a zvezdaši su im odgovorili "Srbija!".

Tako su se nekoliko puta dovikivali, da je stadionom grmelo "Kosovo = Srbija! Kosovo = Srbija!"

Evo i video snimka sa lica mesta:

Imajući u vidu da su sa "delijama" bili i Grci, iz njima bratske navijačke grupe koja bodri atinski Olimpijakos, a da su nedavno i Poljaci, navijači Leha, imali veliki transparent Kosovo je Srbija... sve je više zemalja i sve je više ljudi širom Evrope koji se ne libe da javno kažu istinu:

Južna srpska pokrajina je sastavni deo Srbije.

