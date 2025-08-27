Fudbal

UEFA, REAGUJ! Crvena zvezda podnosi tužbu protiv Pafosa

Новости онлине

27. 08. 2025. u 08:00

Crvena zvezda je ispala od Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona, a trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao je veoma emotivno izlaganje posle meča u miks zoni, a potom i na konferenciji za medije.

Foto: Profimedia

- Razočaran sam onim što se desilo. Nisam očekivao ono što se dogodilo na kraju. Imamo dvoje dece koja su pretučena. Biće podneta žalba UEFA. Nisam to očekivao od kiparske javnosti. A posebno od ljudi iz Pafite - rekao je Milojević, a preneli su kiparski mediji.

Tokom nadoknade vremena, nastala je velika gužva u delu tribine na kojoj su sedeli članovi delegacije, ali i igrači gostiju koji nisu imali mesta u protokolu.

Kako pišu srpski mediji jedan pripadnik obezbeđenja je udario Stefana Lekovića, nakon čega je nastala gužva, zbog koje se nije igralo tri, četiri minuta tokom nadoknade.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

