SKANDAL NA KIPRU! Fudbaler Zvezde pretučen u tunelu
Skandalozan kraj utakmice Pafos - Crvena zvezda u Limasolu obeležio je i potpuni haos kraj terena.
Naime, U nadoknadi vremena izbila je tuča u tunelu za igrače, a prema pisanju srpskih izveštača sa stadiona fudbaler crveno-belih Stefan Leković (21) dobio je nekoliko udaraca.
Nezvanično - od redara.
Zbog toga je Marko Arnautović istrčao iz svlačionice da bi stao u odbranu svog napadnutog saigrača, a vratio se nazad kada se situacija smirila.
