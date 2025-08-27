Fudbal

SKANDAL NA KIPRU! Fudbaler Zvezde pretučen u tunelu

Новости онлине

27. 08. 2025. u 06:17

Skandalozan kraj utakmice Pafos - Crvena zvezda u Limasolu obeležio je i potpuni haos kraj terena.

СКАНДАЛ НА КИПРУ! Фудбалер Звезде претучен у тунелу

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Naime, U nadoknadi vremena izbila je tuča u tunelu za igrače, a prema pisanju srpskih izveštača sa stadiona fudbaler crveno-belih Stefan Leković (21) dobio je nekoliko udaraca.

Nezvanično - od redara.

Zbog toga je Marko Arnautović istrčao iz svlačionice da bi stao u odbranu svog napadnutog saigrača, a vratio se nazad kada se situacija smirila.

