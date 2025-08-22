PAO POTPIS! Matija Nastasić ima novi klub i to kakav
Mnogi navijači Partizana su se nadali da bi Matija Nastasić ovog leta mogao da dođe u Humsku, ali sada je jasno da od toga nema ništa.
Iskusni defanzivac postao je fudbaler kluba Al Ula, novog prvoligaša u šampionatu Saudijske Arabije. Po dolasku u klub Nastasić je istakao sledeće:
- Veoma sam ponosan što nosim dres Al Ule i zahvaljujem upravi što mi je poverila i pružila mi ovu priliku. Veoma sam uzbuđen što ću preuzeti ovo novo iskustvo i trudiću se da dam sve od sebe kako bih ostvario težnje uprave kluba i navijača - rekao je Matija Nastasić na promociji.
Podsećanja radi, Matija Nastasić je u karijeri bio igrač Partizana, Teleoptika, Fiorentine, Mančester sitija, Šalkea, Majorke i Leganesa. Sa 32 godine je odlučio da ode u Saudijsku Arabiju.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
SRBIN NA KIPRU! Nekadašnji kapiten Partizana potpisao za Apolon iz Limasola
20. 08. 2025. u 16:00
PREMIJERLIGAŠ DOLAZI PO PARTIZANOVO DETE! Napadač crno-belih na meti tima iz Londona
19. 08. 2025. u 19:20
KAKAV TRANSFER NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela dete Partizana
19. 08. 2025. u 14:20
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)