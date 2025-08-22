Fudbal

PAO POTPIS! Matija Nastasić ima novi klub i to kakav

Новости онлине

22. 08. 2025. u 08:28

Mnogi navijači Partizana su se nadali da bi Matija Nastasić ovog leta mogao da dođe u Humsku, ali sada je jasno da od toga nema ništa.

ПАО ПОТПИС! Матија Настасић има нови клуб и то какав

Foto: N.Paraušić

Iskusni defanzivac postao je fudbaler kluba Al Ula, novog prvoligaša u šampionatu Saudijske Arabije. Po dolasku u klub Nastasić je istakao sledeće:

- Veoma sam ponosan što nosim dres Al Ule i zahvaljujem upravi što mi je poverila i pružila mi ovu priliku. Veoma sam uzbuđen što ću preuzeti ovo novo iskustvo i trudiću se da dam sve od sebe kako bih ostvario težnje uprave kluba i navijača - rekao je Matija Nastasić na promociji.

Podsećanja radi, Matija Nastasić je u karijeri bio igrač Partizana, Teleoptika, Fiorentine, Mančester sitija, Šalkea, Majorke i Leganesa. Sa 32 godine je odlučio da ode u Saudijsku Arabiju.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!

ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!