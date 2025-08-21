HITNA REAKCIJA ITALIJANA! Mesina presudio arbitrima koji su "poklonili" penal Zvezdi u Lučanima (VIDEO)
Prvi čovek Sudijske komisije FSS-a Domeniko Mesina nije oprostio kardinalnu grešku Pavlu Iliću i Lazaru Lukiću, koji su dosudili nepostojeći jedanaesterac za Crvenu zvezdu protiv Mladosti iz Lučana u pobedi lidera Superlige od 4:1 prošlog petka.
Dan nakon što je javno priznao grešku svojih arbitara, Italijan ih je obojicu suspendovao i do daljnjeg neće deliti pravdu na mečevima Superlige Srbije. Lukić i Ilić imali su u prvih pet kola angažman u svakoj rundi, bilo kao glavni, četvrti ili VAR arbitri, ali će ih geška u Lučanima skupo koštati.
Da su obojica suspendovani vidimo i po objavi na sajtu Fudbalskog saveza Srbije u delu posevećenom delegiranju arbitara gde nema pomenute dvojice među sudijama za šesto kolo.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Sudijska komisija je konstovala da je glavni sudija utakmice u Lučanima Pavle Ilić sa sudijskim timom poklonio penal iz kojeg je Zvezda povela sa 2:1 i prelomila utakmicu.
– Nakon centaršuta lopta pogađa igrača odbrane u ruku, koja se nalazi u prirodnom položaju pored tela, a igrač pokušava da skloni ruku. Nema dodatnog pokreta ruke ka lopti, niti bilo kog drugog elementa koji bi položaj ruke igrača odbrane činio kažnjivim. VAR sudija je trebalo da interveniše kako bi preporučio sudiji pregled snimka s ciljem donošenja ispravne odluke – navodi se na sajtu FSS-a.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kod Italijana nije bilo milosti, pa su obojica na hlađenju.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
DOKLE VIŠE? Stigle nove loše vesti za Zvezdu, a tiču se Lige šampiona
21. 08. 2025. u 06:32
NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Crvena zvezda ne staje
20. 08. 2025. u 18:55
VEZISTA NA OSTRVU: Bivši fudbaler Crvene zvezde otišao u Čempionšip
20. 08. 2025. u 15:35
PUNI SE KASA NA MARAKANI! "Novosti" saznaju, Zvezda naprasno još bogatija
20. 08. 2025. u 13:37
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)