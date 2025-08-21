HITNA REAKCIJA ITALIJANA! Mesina presudio arbitrima koji su "poklonili" penal Zvezdi u Lučanima (VIDEO)

Prvi čovek Sudijske komisije FSS-a Domeniko Mesina nije oprostio kardinalnu grešku Pavlu Iliću i Lazaru Lukiću, koji su dosudili nepostojeći jedanaesterac za Crvenu zvezdu protiv Mladosti iz Lučana u pobedi lidera Superlige od 4:1 prošlog petka.

Foto: FSS

Dan nakon što je javno priznao grešku svojih arbitara, Italijan ih je obojicu suspendovao i do daljnjeg neće deliti pravdu na mečevima Superlige Srbije. Lukić i Ilić imali su u prvih pet kola angažman u svakoj rundi, bilo kao glavni, četvrti ili VAR arbitri, ali će ih geška u Lučanima skupo koštati.

Da su obojica suspendovani vidimo i po objavi na sajtu Fudbalskog saveza Srbije u delu posevećenom delegiranju arbitara gde nema pomenute dvojice među sudijama za šesto kolo.

Podsetimo, Sudijska komisija je konstovala da je glavni sudija utakmice u Lučanima Pavle Ilić sa sudijskim timom poklonio penal iz kojeg je Zvezda povela sa 2:1 i prelomila utakmicu.

– Nakon centaršuta lopta pogađa igrača odbrane u ruku, koja se nalazi u prirodnom položaju pored tela, a igrač pokušava da skloni ruku. Nema dodatnog pokreta ruke ka lopti, niti bilo kog drugog elementa koji bi položaj ruke igrača odbrane činio kažnjivim. VAR sudija je trebalo da interveniše kako bi preporučio sudiji pregled snimka s ciljem donošenja ispravne odluke – navodi se na sajtu FSS-a.

Kod Italijana nije bilo milosti, pa su obojica na hlađenju.

