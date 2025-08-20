VELIKO POJAČANJE ZA "VUČICU": Roma dovela igrača iz Premijer lige
Fudbaler Aston Vile Leon Bejli igraće do kraja sezone na pozajmici u Romi, saopštio je danas italijanski klub.
U saopštenju se navodi da Roma ima mogućnost da na kraju sezone otkupi ugovor reprezentativca Jamajke.
Bejli (28) je u karijeri igrao za Genk i Bajer Leverkuzen, a član je Aston Vile od 2021. godine. On je prošle sezone odigrao 38 utakmica za klub iz Birmingema i postigao je dva gola.
Bejli će u Romi nositi dres sa brojem 31. On je za reprezentaciju Jamajke odigrao 39 utakmica i postigao je sedam golova.
Fudbaleri Rome će 23. avgusta dočekati Bolonju u prvom kolu Serije A.
