"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU! Crvena zvezda već u Ligi šampiona

KIPRANI su već precrtani!

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbalere Crvene zvezde deli još jedan korak od plasmana u Ligu šampiona. Na putu ka elitnom takmičenju stoji im kiparski Pafos (utorak, 21.00, RTS1, Arena premijum 1) , ali...

Šampion Srbiji se već smatra gotovo izvesnim učesnikom ligaške faze Lige šampiona, predviđanja su popularne analitičke stranice "Football meets data".

Analitička stranica prikazala je i mapu učesnika ligaških faza svih evropskih takmičenja, a kako bi lakše mogli da je protumačite - plavi krugovi označavaju Ligu šampiona, žuti Ligu Evrope, a zeleni Ligu konferencije.

Pored srpske zastave stoji obojen plavi krug, što definitivno znači da će šampion naše države igrati u elitnom rangu evropskog fudbala.

Ako je verovati i kladionicama, crveno-beli će sigurno izboriti plasman među 36 najboljih u Evropi. Naime, Zvezda je prema proceni svetskih kladionica veliki favorit u prvoj utakmici, jer kvota na pobedu srpskog šampiona iznosi 1.68!

Sa druge strane kvota na pobedu Pafosa je ogromnih 4.50, dok je eventualni remi na Marakani ocenjen kvotom 3.90.

Prvi meč na programu je u utorak na stadionu "Rajko Mitić" od 21 čas, dok se revanš igra sedam dana kasnije na Kipru.

